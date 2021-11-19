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黃世杰成桃園市長黑馬？ 鄭運鵬：他本來就是大匹賽馬
民進黨近日傳出徵詢立委黃世杰參選桃園市長的意願，成為候選人中的黑馬，不過黃世杰今表示，目前為止沒有任何人代表民進黨跟他談過；先前曾說過桃園市長候選人「一定要比我強」的立委鄭運鵬今受訪時則大讚，黃世杰非常強，「本來就是大匹賽馬，怎麼會是黑馬？」
對於傳出民進黨徵詢參選意願，黃世杰說，六都市長人選的徵召辦法及相關機制，黨內都還沒有啟動，應該也沒有所謂的徵詢或徵召的程序在進行，「目前沒有任何人代表民進黨跟我談這個事情」，相信蔡英文主席會用最貼近市民期待的方式，徵召出最強候選人。
至於是否有參選意願？黃世杰表示，「我們都是民進黨的從政黨員，最大的目標就是守護台灣，讓台灣、桃園的執政能夠延續，達成我們的理想，我會配合黨的政策、配合黨的目標，全力輔佐任何一位被提名的候選人」。
對於黃世杰被認為是市長候選人的黑馬，鄭運鵬今受訪時表示，黃世杰本來就是大匹賽馬，怎麼會是黑馬，黃是現任立委也是黨團副幹事長，「很優秀」，但鄭運鵬也強調，整個黨部節奏很明確，一定是先公投再談提名，在公投之前中央黨部應該沒有力氣處理徵召跟提名作業。
記者提問，黃世杰是否有比自己強？鄭運鵬則回應，「他非常強，雖然第一屆擔任立委，但新人可以馬上高票當選，本來就很有實力，在立法院擔任幹部的表現也很沉穩，條理分析地很好，他有他個人強項」。
鄭運鵬也提到，四年前有幾個縣市長的提名都是採初選，「以結果來看，製造裂痕蠻大的」，由於中央、地方都有執政，每個步驟都會引起不同兩極聲音，「執政有時候當家不鬧事，初選有時在黨內是正面，有時也蠻爭議，相信蔡英文主席對過去幾次提名狀況會有些感覺」。
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