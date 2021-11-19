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蔡英文提台灣2050年零碳排 孫大千酸：芭樂票騙國際社會

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書。
圖/取自孫大千臉書。

蔡英文總統在國慶致詞不忘強調我國已和國際主流同步，宣示二○五○淨零碳排目標，行政院長蘇貞昌日前更宣示要將此目標寫進因應氣候變遷的法律中。國民黨前立委孫大千今在臉書指出，蔡英文真不愧是一位專業的「芭樂票大王」，騙完了台灣人民，再繼續騙國際社會。

孫大千說，對於蔡英文提出來「台灣2050年零碳排」承諾的四個問題，一、在民進黨目前的能源轉型結構中，綠電僅佔20%，目前綠能發展嚴重落後，占比不到6%，連達標都有困難，在未來的30年內，如何能夠從20%提升到100%的綠能？

二、民進黨規畫天然氣占能源結構50%，但是，天然氣發電仍然會排放二氧化碳，並且，在開採過程中也會有甲烷外洩的可能，必然會再度推升全球暖化效應。同時，還極可能造成大潭藻礁生態系的滅絕，民進黨這樣做對得起地球自然生態保育嗎？

三、按照民進黨的規畫，在2050年時，台灣將關閉全部的天然氣發電廠和燃煤發電廠，那麼，在能源結構中占80%的電力缺口究竟要如何補足呢？

四、全球大型企業和先進國家在未來10年內將會陸續進行碳定價以及課徵碳邊境稅，民進黨政府又要如何提供足夠的綠電，讓台灣的企業能夠通過這項考驗呢？

孫大千表示，如果連這些問題都沒有辦法回答，就不要到國際社會上去招搖撞騙，丟人現眼了吧。

民進黨 孫大千 蔡英文

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