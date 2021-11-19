桃園市長選戰陳時中出局？ 綠營傳徵詢這匹黑馬
民進黨六都直轄市長將由兼任黨主席的蔡英文總統依徵召辦法提名，為避免蔡總統最後任期「跛腳」，綠營以力保現有執政三都桃園、高雄、台南為首要目標，其中又以桃園選情最為激烈。雖傳出衛福部長陳時中有望空降，但影片外流事件增添變數，近日傳出黨內開始徵詢桃園市立委黃世杰參選市長的意願。
面對桃園市關鍵一戰，雖前立委黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾早已表態有意角逐，現任立委鄭運鵬也喊出，「黨提名的人一定要比我強」，被解讀為有意參戰，但由於桃園市基本盤「藍大於綠」，先前傳出黨內高層有意徵召「刺客」空降，衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴都曾被點名，並以陳時中呼聲較高。
但由於陳時中未戴口罩喝酒唱歌及抽菸的影片外流，引發各界批評，聲勢連帶受挫，近日傳出黨內向黃世杰徵詢參選市長的意願。雖黃世杰表示「目前為止未受到徵詢」，但綠營人士透露，近期確實有相關討論，徵召前勢必有徵詢階段，不過由於選對會還沒成立，詳細徵召辦法也還沒經中執會通過，因此目前不能算是「正式」徵詢。
地方綠營人士表示，過去擔任桃園市長的人，皆是桃園在地出身，組織戰為首要關鍵，雖陳時中空戰聲量高，但若要對上深耕地方多年的國民黨桃園市議長邱奕勝，恐怕難以取勝；而黃世杰父親黃金德為桃園農田水利會前總幹事，地方人脈深厚，加上黃世杰曾任鄭文燦市府顧問，與鄭關係友好，個人政黨色彩也沒有那麼重，清新形象有望吸引中間選民支持，成為代表民進黨拿下桃園的黑馬。
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