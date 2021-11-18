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誰不同舟？國民黨內反質疑前考紀會主委混淆事實

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立委傅崐萁(右)有意乘著「同舟計畫」重回國民黨。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
立委傅崐萁(右)有意乘著「同舟計畫」重回國民黨。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

國民黨中常會通過同舟計畫專案，降低黨紀處分年限，考紀會前主委魏平正與葉慶批評，為違法亂紀者廢棄黨紀，國民黨如何同舟共濟？黨內人士今晚反質疑，去年2月中常會就已經通過立委傅崐萁恢復黨籍案，而相關考紀案遲遲不能處理，就在於過去的考紀會主事者刻意不開會，未依規定處理在先，不應反過來指摘他人，試圖混淆事實。

黨內人士指出，魏、葉提到李縉穎，但當事人根本還沒申請，且最快要到後年才能處理，兩位前考紀會主委以李為例，恐怕只是尷尬地找個標的開砲。

至於聲稱如今傅崐萁可以乘著「同舟計畫」回黨，黨務人士提及，一來即便沒有同舟計畫，傅崐萁也早已過了懲處期限，二來查遍黨內規章，傅有哪一部分不符合黨內現下規定？還是只是不符合個人期待？葉、魏所舉傅2020年的案例更是荒謬，當時傅根本不是黨員，如何適用《違反黨紀處分規程》？

該人士強調，「同舟計畫是加法」，不應該是減法。已有許多地方人士及優秀新世代民代申請回黨，以國民黨目前的情勢，有心協助振興國民黨的人願意回歸這個大家庭，都應該正面看待，不應放大少數人、混淆事實，將支持者往外推，否則如何達成重返執政的目標？

國民黨 傅崐萁 考紀會 同舟計畫

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