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焦糖哥哥自爆「有人出錢勸退」 綠評委提案要北市黨部查

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
網紅「焦糖」陳嘉行日前在臉書宣布投入台北市士林北投區議員選舉。圖／截自焦糖哥哥-陳嘉行臉書
網紅「焦糖」陳嘉行日前在臉書宣布投入台北市士林北投區議員選舉。圖／截自焦糖哥哥-陳嘉行臉書

民進黨北市黨部評委李世皓今天在臉書表示，日前媒體報導焦糖哥哥陳嘉行自述遭人出錢勸退乙事，真相為何？不容模糊！李提到，他今天在台北市黨部評委會上提議調查，評議委員召集人林萬賀已經受理，黨部主委吳怡農認同。

李世皓今天在臉書提到，青年參政實屬不易，有心投入公共事務，服務人民，絶對是好事！對於焦糖哥哥陳嘉行自述有遭人出錢勸退一事，本案涉及到選務的公正性，會議上也建議台北市黨部正式發文請陳嘉行來說明。

李認為，黨部應該請陳嘉行說明所述是否為真？有哪些人聯絡陳嘉行不要選？為誰從事勸退行為(幫誰勸退)？還有勸退行為者哪些人為本黨同志？是否涉及參選人？

另外，陳嘉明也應說明主動表示願意用金錢交換要求他不要在選區參選是誰？要給陳嘉行多少錢？行為人出資幫哪個參選人勸退陳嘉行？

李世皓說，請台北市黨部趕快啟動調查，也請陳嘉行能夠親自説明釐清。若為街頭巷議傳聞，陳嘉行應該回歸參選人本務，繼續經營形象、勤跑基層。

李表示，若真有人以金錢勸退，也請陳嘉行具體說明，以供後續調查相關人員是否涉及違紀。若有本黨同志涉及違紀行為，市黨部應以紀律評議裁決條例續處，若違紀黨員如係中央執行委員、中央民意代表、直轄市議員等則將調查報告轉送中央執行委員會提案送中央評議委員會調查、裁決。

李世皓今天在臉書表示，日前媒體報導焦糖哥哥陳嘉行自述遭人出錢勸退乙事，真相為何？不容模糊！李提到，他今天在台北市黨部評委會上提議調查，林萬賀評召已經受理，吳怡農主委認同。圖／引用自李世皓臉書
李世皓今天在臉書表示，日前媒體報導焦糖哥哥陳嘉行自述遭人出錢勸退乙事，真相為何？不容模糊！李提到，他今天在台北市黨部評委會上提議調查，林萬賀評召已經受理，吳怡農主委認同。圖／引用自李世皓臉書

北市 同志 民進黨 焦糖哥哥 陳嘉行

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