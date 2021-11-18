遭抹黑直呼「泯滅人性」 顏寬恒發言人嗆周玉蔻法院見

顏寛恒今天下午召開記者會，說明競選主視覺發表，競選slogan定案為「做事，不必講幹話」，也公布二名競選發言人，都曾是媒體人，分別是曾任高雄市府前發言人和電視主播白喬茵，與曾任記者的張禹宣。沒想到發言人名單公布後，周玉蔻就爆料指張禹宣曾經在出訪秘魯時，在飯店大廳「公然尿尿」，對此張禹宣今晚發表聲明表示，「政治不能夠泯滅人性，周玉蔻我們法院見」。

針對周玉蔻的造謠抹黑一事，本人張禹宣還原事情如下。2016年11月本人擔任記者期間，跟隨APEC出訪團到祕魯採訪。回國後竟遭某主跑民進黨路線的資深記者，在外交部餐敘上杜撰故事，謊稱本人在出訪最後兩日，在飯店喝醉大鬧、遭警方逮捕、隨地便溺等不實指控。事後經同業通知才遭本人察覺，透過文字訊息質疑該記者為何做出如此抹黑，該記者便接連道歉、且承認相關傳聞並非屬實，並且表達將深刻反省。

實情是出訪最後兩日，我嚴重發燒重感冒，步行都相當困難。又何來鬧場喝醉、遭逮捕等云云。此外，電視記者採訪除文字之外，都固定會有攝影搭擋，且全台灣各家媒體都位在同一間飯店，倘若有此事當時早已上新聞，何須等到周玉蔻爆料。

當年，我基於對於前輩的尊重只在臉書上澄清，並未指名道姓也未將截圖貼上網。我唯一有告知，且知道整起事件真相的人，只有現任某立場與我不同的媒體新聞中心的高階主管。特此，我也必須深深的感謝她，留存當年發送給她的相關的對話紀錄。

此媒體的高階主管，即便立場與我對立，卻能夠本於事實真相對做出正確報導，反觀周玉蔻女士卻為了藍綠等意識形態，以及對於顏寬恒的因人設事，擴及到作為發言人的我。甚至不惜拿未經查證的陳年造謠，再度加工後，對本人進行人格毀滅的造謠抹黑。完全泯滅人性，不顧新聞倫理，只因為我接受了顏寬恒這份邀請與工作。只因為周玉蔻要將與一切顏寬恒有關的人事物都徹底趕盡殺絕。

姑息足以養奸，對待不經查證的惡意爆料，法律制裁是唯一的手段，明早十點，我將到台中地方法院按鈴控告周玉蔻惡意誹謗。