徐國勇嗆國民黨閹割公投 「孫中山眼淚都會掉下來」

四大公投案12月18日登場，中選會舉辦第二場次全國性公民投票案意見發表會今天登場，今天最後一題「公投綁大選」由國民黨立委羅智強對上內政部長徐國勇，羅智強戴斗笠扮裝林義雄，酸國民黨昨是今非；徐國勇則反嗆國民黨早年以「拒領公投」技術性閹割公投案，妨害人民行使公投權是對不起孫中山，「孫中山在天上眼淚都會掉下來」。

第19案主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

徐國勇說，羅智強稱「全世界都是大選綁公投」，他強調，「這是一句謊話！」徐國勇說，東吳大學政治系研究，歐洲公投最多國家瑞士，從1940年至2007年舉行407項公投，「沒有一樣事公投綁大選，都是分開的。」

徐國勇繼續舉例，歐洲其他15個民主國家，總共舉辦116次公投，只有一次是公投綁大選，是丹麥，那次公投題目，是丹麥討論20幾年，題目是「要讓年輕人18歲就能投票」，那也是唯一的一次。

徐國勇說，美國50州都不一樣，加州是公投綁大選，但美國有更多州，不准公投綁大選，比如華盛頓、奧克拉荷馬，都不行，從國際上來看，歐美這麼進步都是不準公投綁大選。

「公投綁大選是個特例、不是常態」，徐國勇強調，為什麼民進黨當初主張公投綁大選？「因為國民黨根本就不想讓你公投」，他說，國民黨當時以「拒領公投票」妨害人民行使公投權利，那根本就是對不起孫中山先生，「孫中山在天上，眼淚都會掉下來！」

對於羅智強扮裝林義雄，提到蔡英文總統、前立委蔡同榮，徐國勇嗆，「羅先生只看到皮毛、沒看到內容」，「林義雄反核四，你學他反核四啊！蔡同榮主張台獨，你就把台獨講出來啊！」

他回顧過往公投案，徐國勇說，過去國民黨視公投為洪水猛獸，郝柏村更代表國民黨說公投就是毒藥，「是誰時空錯亂」，他說，2003年國民黨為了2004年選總統，騙人民要公投法，訂定「鳥籠公投」，從陳案、成案、通過，都有極高門檻。

「國民黨是真心推公投嗎？」徐國勇說，國民黨2004年到2008年呼籲「拒領公投票」，2008年曾有入聯公投，國民黨仍以拒領公投票方式，再次閹割公投案，馬英九當總統八年任內，更因公投高門檻，讓人民無法提出公投案，形同「沒收公投」。

他說，當年公投綁大選，國民黨前主席連戰甚至說出「我們要拒領公投票，因為去領公投票的人，就是知法違法」。針對國民黨推公投綁大選，徐國勇說，「羅先生，你是在打臉連戰嗎？」他也說，國父孫中山先生說得很清楚，選舉、罷免、複決是人民權益，「怎麼會有一個政黨要人民不要投票？」

徐國勇繼續說，2016年蔡英文當總統後，民進黨國會多數，所以在2017年，民進黨政府修改公投法，降低公投門檻，所以「沒必要再公投綁大選」他強調，民進黨當初為了衝破鳥籠公投，不得不主張綁大選。2017年門檻降低了，「綁大選的歷史任務就已經完成了，」如今國民黨提出這些公投，「不是民進黨的功勞嗎？」

在第二輪中，2018盧秀燕、林德福、郝龍斌，連署不合格率及偽造比率高得驚人，超過36％，偽造比率更超過14％，更離譜的是許多往生長輩，還能來連署國民黨提出的公投案，三案「往生長輩」的連署人數達到1萬1000多人，批國民黨是「以民主反民主、以民主反公投」。

徐國勇說，公投綁大選不一定會比較省、也未必可以增加投票率，「也許以前為了宣傳，講法有些over，但國民黨over的更多吧？」他說，國民黨執政幾十年，有給國人公投權力嗎？「國民黨甚至只通過鳥籠公投法」，他也兩度提到陳文茜當初曾說「就是不給你投」，痛批國民黨就是來亂，反民主、反民權，徐國勇在最後一分鐘講了四次「四個公投案、台灣更有力」，「我說了四次，比羅智強多一次更有力」。