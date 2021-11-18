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美國民主峰會12月登場 AIT：相信台灣可做出有意義貢獻

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國在台協會。報系資料照片
美國在台協會。報系資料照片

美國在台協會AIT）今指出，美國相信，作為領先民主政體的台灣可為即將在12月9日至10日舉行的線上「民主峰會」中，針對對抗威權政體、打擊貪腐及推動海內外人權等目標做出有意義貢獻。

據AIT今天發布的新聞資料，AIT、駐美國台北經濟文化代表處、台灣外交部與美國國務院民主、人權暨勞工局在本周於維吉尼亞州阿靈頓召開第三屆「美台印太民主治理諮商」會議，推動共同合作計畫以強化民主體制，並因應政府治理挑戰。

AIT表示，美國與台灣自2019年起透過強化合作，將台灣在良善治理的豐富經驗與區域各國分享，具體成果包括強化「全球反貪集團」（GACC）及開放政府、為自由且獨立的媒體及國際公民社會提供庇護、分享保障並提升人權的經驗。

AIT指出，在民主治理諮商會議過程中，美國與台灣就下一年度的相關承諾進行討論；在支持開放及透明治理方面，台灣將與美國國際民主協會及台灣亞洲交流基金會合作，於今年12月初主辦國際性的「開放國會論壇」。

針對反制不實資訊對民主機制的威脅，AIT表示，美國國務院「全球參與中心」（GEC）與台灣的夥伴，包括台灣民主基金會及「資訊操作研究小組」（IORG），合作研發現代化的資料分析技術以辨識並研究不實訊息、撰擬及發布個案研究報告，提供予國際閱聽眾參考，並於2022年舉辦「民主防衛論壇」，分享台灣研究能量與經驗，與全球資訊操弄研究及傳播單位建立夥伴關係。

AIT並提及，將善用台灣作為推動民主的平台；台灣民主基金會與美國「國家民主基金會」（NED）宣布將於2022年在台北舉辦第11屆世界民主運動大會。

台灣民主基金會今天稍早發布新聞稿指出，「世界民主運動」將於2022年10月24日至27日在台北舉辦第11屆全球大會。

美國在台協會 AIT 人權

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