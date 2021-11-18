影／要求核四前廠長閉嘴？范雲出示影片闢謠

政論節目、臉書粉絲團和部分媒體近日瘋傳民進黨立委范雲日前去核四廠考察，要求核四前廠長「閉嘴」、「封口」，箝制言論自由。范雲今天澄清，她當天是要台電出來駁斥、澄清錯誤言論，還好有全程錄影，「究竟是誰放假消息傷害言論自由？」

范雲還原當天受訪錄影內容指出「台電沒有出來駁斥那位退休的廠長，台電自己的退休廠長亂講話，我覺得是非常嚴重的事情，應該要澄清。」

錄影內容指出「他有他的言論自由，但台電有基於專業告訴全民，如何看待這一個核四廠，這個議題的公投的重要正確資訊的一個重要的責任。」

范雲在臉書指出，臉友通知有幾個造謠的媒體和粉專梗圖，說她那天去核四廠考察後，要台電出面，對前廠長的錯誤訊息闢謠，是在傷害前廠長的言論自由？連前戰友、耶魯學長郭正亮都加入追打她的隊伍。

范雲指出，還好賴品妤委員的助理有全程錄影，當天現場明明是說，要台電出來 駁斥、澄清錯誤言論。難道面對層出不窮關於核四的錯誤資訊，台電不用負責任的說明嗎？「這些習慣造謠的媒體跟粉專，你們為何那麼害怕民眾知道真相？」，「也請郭正亮學長查明真相再評論」