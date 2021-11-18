快訊

中職／悍將投教布魯斯道別喊「有緣再見」 感謝名單沒洪總

台南16歲少年被誤打高端…超瞎理由曝光 竟是因「長得像成人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／要求核四前廠長閉嘴？范雲出示影片闢謠

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委范雲今天出示影片澄清。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲今天出示影片澄清。圖／范雲辦公室提供

政論節目、臉書粉絲團和部分媒體近日瘋傳民進黨立委范雲日前去核四廠考察，要求核四前廠長「閉嘴」、「封口」，箝制言論自由。范雲今天澄清，她當天是要台電出來駁斥、澄清錯誤言論，還好有全程錄影，「究竟是誰放假消息傷害言論自由？」

范雲還原當天受訪錄影內容指出「台電沒有出來駁斥那位退休的廠長，台電自己的退休廠長亂講話，我覺得是非常嚴重的事情，應該要澄清。」

錄影內容指出「他有他的言論自由，但台電有基於專業告訴全民，如何看待這一個核四廠，這個議題的公投的重要正確資訊的一個重要的責任。」

范雲在臉書指出，臉友通知有幾個造謠的媒體和粉專梗圖，說她那天去核四廠考察後，要台電出面，對前廠長的錯誤訊息闢謠，是在傷害前廠長的言論自由？連前戰友、耶魯學長郭正亮都加入追打她的隊伍。

范雲指出，還好賴品妤委員的助理有全程錄影，當天現場明明是說，要台電出來 駁斥、澄清錯誤言論。難道面對層出不窮關於核四的錯誤資訊，台電不用負責任的說明嗎？「這些習慣造謠的媒體跟粉專，你們為何那麼害怕民眾知道真相？」，「也請郭正亮學長查明真相再評論」

公投 范雲 核四

延伸閱讀

立院考察核四 范雲驚呼：重啟核四將是個災難

清大案延燒 范雲要求政府查辦

清大海峽研究院疑遭中共入侵 范雲要求啟動調查

公投說明會批藍配合中共 孫大千：蘇貞昌到底多愛中共

相關新聞

外交部宣布：「駐立陶宛台灣代表處」今正式成立、掛牌運作

外交部宣布，我國「駐立陶宛台灣代表處」今正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。

美國民主峰會12月登場 AIT：相信台灣可做出有意義貢獻

美國在台協會（AIT）今指出，美國相信，作為領先民主政體的台灣可為即將在12月9日至10日舉行的線上「民主峰會」中，針對...

影／要求核四前廠長閉嘴？范雲出示影片闢謠

政論節目、臉書粉絲團和部分媒體近日瘋傳民進黨立委范雲日前去核四廠考察，要求核四前廠長「閉嘴」、「封口」，箝制言論自由。范...

新竹縣市若合併升格 時力、民眾黨恐退出市長之爭演變成藍綠對決

2022新竹市長選舉，自市長林智堅拋出大新竹市的構想後，在野小黨紛紛選擇觀望，地方人士指出，倘若當真縣市合併，時代力量和民眾黨退出選舉的機會很高，終演變為藍綠對決。

台北市敬老金恐復活還不排富 主計總處祭獎懲也擋不了撒幣惡習？

台北市長柯文哲上任後取消每年1500元重陽敬老禮金，觸怒許多老人家，台北市議會日前表決通過要重新發放重陽敬老禮金，且還不排富，柯霸氣回應拒絕靠敬老禮金為選舉綁樁。主計總處近年強化社福預警獎懲力道，今年已有5縣市各被扣2000萬元，為何這種扣款手段仍止不住大撒幣惡習？

【PCR戳到怕／上】機組員檢測1年花2億 郭董的口水機能否解救戳鼻地獄

新冠疫情去年爆發後，陸續有與機組員相關的染疫群聚，加上今年5月本土疫情爆發，導致機組員頻繁採驗PCR，初步統計，華航今年就驗了至少3萬次，長榮更驗了至少5萬次，平均每月開銷破千萬，也造成機組員心理壓力。而鴻海創辦人郭台銘投資的富佳生技，研發俗稱「口水機」的唾液PCR快篩機，上月通過衛福部食藥署企業版EUA，正與長榮航空接洽，盼提供機組員返台後進行深喉唾液採驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。