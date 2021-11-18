行政機關動用資源宣傳公投？柯文哲：他們為選舉存糧
四大公投再一個月就要投票，朝野全面啟動宣講，執政黨宣傳「四個不同意，台灣更有力」，批國民黨「沒本事只會亂」，行政院長蘇貞昌表示，公投與選舉不同，選舉要中立，但公投有必要派官員到各地說明政策、爭取支持是天經地義。對此，國民黨台北市議員王鴻薇下午在總質詢中問柯文哲，動用行政資源宣傳公投適合嗎？柯文哲說，「他們在存糧」。
針對四大公投，柯文哲昨晚與夜宿凱道的羅智強同框，柯文哲說，「萊豬公投一定會過」。但行政院發言人羅秉成今表示，相信只要多跟國人說明溝通，政府政策會贏得人民支持。柯文哲今反嗆，他講的不會成功。因為現在大家每天都會「傳來傳去」，只要把蔡英文總統過去在2012年的影片一直播，她就垮了。
王鴻薇追問柯文哲，公投綁大選會不會過，柯文哲說，應該也會；護藻礁？也會。至於重啓核四，柯文哲說，五分五分，五五波。王鴻薇認為柯文哲滿樂觀的。
至於對於行政部門利用資源宣傳，包括中油、台電都可以動用資源做宣傳，柯文哲說，「不要讓我講實話，他們在存糧」，王鴻薇追問，存什麼糧？柯說，大家都曉得，王鴻薇說，為選舉而存糧？柯說，對。
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