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外交部宣布：「駐立陶宛台灣代表處」今正式成立、掛牌運作

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部宣布，我國「駐立陶宛台灣代表處」今（18日）正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。圖為外交部發言人歐江安。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
外交部宣布，我國「駐立陶宛台灣代表處」今（18日）正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。圖為外交部發言人歐江安。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

外交部宣布，我國「駐立陶宛台灣代表處」今正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。

外交部指出，台立在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐三國經貿投資考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同擘畫未來密切合作藍圖，奠定友好堅實的合作基礎，未來也將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

外交部表示，「駐立陶宛台灣代表處」自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任（以實際到職日生效）；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海三國實質關係，並提供旅外國人各項服務。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特日前表示，立陶宛駐台經貿代表處預計明年初設立。

除了國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團10月下旬訪問立陶宛，前副總統陳建仁也應立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）邀請，將出席立陶宛於11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，並於20日以貴賓身分，在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」為題發表演說。

【中央社／台北18日電】

外交部表示，駐立陶宛台灣代表處今天正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。首任駐立陶宛代表，將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任（以實際到職日生效）。

外交部下午發布新聞稿指出，台灣與立陶宛在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐3國經貿投資考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同規劃未來密切合作藍圖，奠定友好堅實合作基礎，未來將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

外交部說，駐立陶宛台灣代表處自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海3國實質關係，並提供旅外國人各項服務。

外交部指出，駐立陶宛台灣代表處聯繫資訊如下：地址為J. Jasinskio g. 16B, Vilnius 01112, Lithuania；電話是+370-52044114；電郵：ltu@mofa.gov.tw。緊急連絡電話：+370-62554241（E）。

立陶宛 外交部 考察

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