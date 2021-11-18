集檢所網頁現「魷魚遊戲」經典圖案 陳時中：幾何圖形沒專利

因應今年春節返鄉人潮大增、防疫旅館不敷使用，指揮中心提供三種檢疫方案，並徵用各地集中檢疫所供民眾預約。但有民眾發現預約網頁的等待畫面竟出現韓劇《魷魚遊戲》經典圖案，覺得被開玩笑，「無聊當有趣」。但指揮中心指揮官陳時中卻表示，這是幾何圖形沒有誰的專利，「寫這個的人玩笑開大了」。

韓劇《魷魚遊戲》經典圖案為圓圈、三角形、正方形排列，而昨天集中檢疫所開放預約的網頁一點開，等待畫面無獨有偶，也出現這熟悉的圖形，讓民眾忍不住說「是要我殺了別人才能搶到房嗎？」

不過，對於集中檢疫所致敬《魷魚遊戲》的經典圖案，陳時中則表示，「這是寫的人在開玩笑」。他更辯稱，這是幾何圖形，「我寫一個零是不是就是在玩魷魚遊戲？而且這個三角形有缺口，都是完全不同的東西」。

他更說，幾何圖形已經用了三千年，沒有誰的專利，更何況還有缺口和點點，「我想寫這個的人是把玩笑開大了」。

韓劇《魷魚遊戲》講述456名在現實生活中走投無路的南韓民眾，為了爭奪高額獎金展開生死遊戲，描寫弱勢族群為生存而掙扎。而截至11月日下午1時，集中檢疫所可預約房數共7200間，已預約745間。