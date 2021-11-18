【重磅快評】同舟計畫讓花蓮縣長選戰變傅崐萁家務事？

宣稱為了要「壯大國民黨」，國民黨中常會昨天通過「同舟計畫」，形同為過去遭到黨紀處分者開立「大赦之門」。此案最大的爭議有二：第一、是跳過考紀會，可以直接讓受黨紀處分者恢復黨權；第二、是目前此案的「最大受惠者」，與剛當選國民黨主席的朱立倫有政治利害關係。這也讓此案一出，就飽受黨內爭議。

國民黨中央對外的說詞，是現在應該要團結所有支持國民黨的力量，一起對抗民進黨，這樣的前提假設沒有錯；而從黨紀處分的時效來說，其實也不是一成不變。如主動退黨者的恢復黨權年限，從2年延長為4年；如果要再修改，只要能說出道理，似乎也無不可。

但國民黨的「同舟方案」不僅是將黨紀處分時效減半，還是跳過國民黨的考紀會處理。如此一來，就等於讓國民黨考紀會審核恢復黨權的功能不復存在，直接由黨中央決定。考量到考紀會相當於政黨的司法權，這樣的方案，也就等於把司法權閹割甚至消滅了。

而且更令人非議的是，目前外界舉出的3個可望受惠於此案者，有2個和目前黨中央、尤其是朱立倫有政治利害關係，一是立委傅崐萁，二是曾經脫黨參選的李縉穎。前者眾所周知，曾在主席選戰裡大力支持朱立倫；後者則曾被視為是「郭台銘人馬」，並曾傳出同與郭台銘關係密切的現任國民黨秘書長黃健庭，意欲延攬其為辦公室主任。因此「同舟計畫」，也就成了幫朱立倫投桃報李、黃健庭向郭董示好的政治工具了。

雖然國民黨表示，依照現有規定，傅崐萁就已經可以申請恢復黨籍；而迄今為止，傅崐萁也尚未提出「依照同舟方案恢復黨籍」的申請；但由於傅崐萁本人的諸多爭議，2020年要恢復黨籍時，曾在考紀會遇到重大阻礙，最後無功而返；此次訂定新規，就很難說沒有「排除考紀會干擾」，幫傅崐萁回黨開綠燈的政治動機。

尤其是國民黨如此急於現在處理此案，更啟人疑竇。國民黨中常會是在昨天以變更議程方式，無預警通過此案；按理現在國民黨全力忙於公投，此案並不需要急著處理，因此背後的政治動機，就更顯不單純。

而此一疑問，在與選舉時程對照後，便不言可喻。如若傅崐萁現在申請恢復黨籍，半年後就可參與黨內初選和黨內提名；據此推算，時間大約是明年5、6月間，與國民黨縣市長提名時間一致。由此看來，國民黨中央的處心積慮，都很難說不是為特定人「量身打造」。

而可以預見的是，如果傅崐萁在此時程下恢復黨籍，即取得參選2022年九合一大選的門票。現任花蓮縣長徐榛蔚是傅崐萁妻子，所以屆時花蓮縣長到底由誰參選，國民黨應該提名誰，也將從國民黨的「黨事」變成傅崐萁的「家務事」。而這樣的觀感如何，屆時都要由國民黨自己來承擔。