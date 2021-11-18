我與中美洲銀行成立基金 資助宏都拉斯等4友邦發展

台灣與中美洲銀行（CABEI）成立夥伴關係信託基金，將由外交部自今年至2025年，每年挹注100萬美元，資助貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜4個中美洲友邦執行CABEI技術合作及能力建構計畫。

外交部今宣布，台灣與中美洲銀行今以視訊方式簽署「中華民國（台灣）政府與中美洲銀行間成立台灣-CABEI夥伴關係信託基金行政協定」，由外交部長吳釗燮與CABEI總裁摩西（Dante Mossi）分別代表雙方簽署，我財政部長蘇建榮、中央銀行副總裁陳南光共同連線見證；宏都拉斯財政部長馬塔（Luis Mata）出席CABEI現場見證。

吳釗燮致詞表示，面對後疫情時代的嚴峻挑戰，台灣透過在CABEI成立夥伴關係基金，盼以我國專業領域知識及經驗，透過技術合作或能力建構計畫實質協助中美洲友邦的經社發展。台灣將持續與CABEI、該區域友邦及友我國家，深化合作及加強信賴夥伴關係，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。

據外交部新聞稿，摩西致詞感謝台灣多年來對CABEI所做貢獻，尤其在中美洲國家面臨經濟、社會及衛生危機時提供關鍵支持，這次簽署的基金協定，更成為雙方合作進程的另一個里程碑，為中美洲地區建構更美好的發展道路。馬塔則表示，台灣對宏都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台宏兩國的堅定情誼。

外交部指出，此基金的成立是繼今年7月6日CABEI駐台國家辦事處正式營運後，我國與CABEI更進一步深化雙方合作關係的另一項具體進展。

外交部表示，我國將透過本基金，協助中美洲友邦促進經濟社會平衡發展；並優先遴選台灣廠商或顧問參與技術合作計畫，有助提升我國產業在中美洲地區能見度，並深入瞭解中美洲國家國情、市場現況、商機資訊及經濟整合投資優勢，進一步擴大台灣在中美洲地區的商業布局。