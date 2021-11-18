若春節同時4萬人返台 王國材：防疫旅館還缺5000間

明年春節將迎來4萬人返國潮，考驗防疫旅館量能。交通部長王國材今天透露，加上集中檢疫所房間數後，如果國人集中同一時間回來，還有5000間缺額。但他認為，人潮會分散，不會同一時間回來，最多同時需求3萬多間。

立法院交通委員會今天審查鐵道局、中華郵政和航港基金預算，並備質詢。立委洪孟楷今在線上質詢時追問，加上集中檢疫所後，量能是否足夠，還差多少間？王國材說，加上集中檢疫所3600間，目前房間數共有35100間，還差5000缺額。12月14到明年1月31日各地旅館剩多少都可以在防疫旅宿查詢網看到。

洪孟楷說，民眾在國外是無頭蒼蠅，中央有查詢系統，要讓民眾先進入單一窗口再到各縣市查詢。此外，洪孟楷也提問，防疫旅管補助提高到每房1500元，祭出禁漲令後，是房價漲20%就不允許？

對此，王國材說，不合理漲價就是指房價突然漲了20%以上，會主動查核，也會靠民眾檢舉。

洪孟楷追問，目前是否有查到不合理漲價的旅館？他說，目前大家都知道漫天漲價，主管機關不知道就不合理。

王國材說，有些個案有交給觀光局，但自己目前沒看到。由地方規畫防疫旅館，交通部是做補助跟整個彙整，稽查權責屬於地方政府，地方知道漲20%以上是不合理，現在稽查加強中。

洪孟楷呼籲，各地方都有明細列表，地方要主動稽查。王國材也說同意，要主動稽查。

最後洪孟楷問，新制上路後，是否有措施可以警告業者，不要趁機收防疫財。王國材說，目前就是採取取消補助，跟取消防疫旅館資格，但還是由地方政府權責做查核。目前為止，發現漲價後不予補助這件事，確實有起到嚇阻作用。

立委洪孟楷（左）今天線上質詢交通部長王國材（右）。記者曹悅華／攝影

商品推薦