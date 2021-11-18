北京指台灣關係法非法無效 外交部反擊：沒民主不能體會

針對中國大陸外交部指美國的台灣關係法、六項保證是非法和無效的，我外交部發言人歐江安今表示，中國方面沒有民主，他們很難真正體會一個民主國家經過立法程序的法律，當然是具有合法的效力。

歐江安在外交部線上例行記者會說，台灣關係法與六項保證都是美國的法律與文件；只要稍微懂民主國家立法程序的人都可以了解，一項由國會投票正式通過，並且由總統簽署生效的法律，當然是合法，當然是具實質效力。

歐江安並說，台灣關係法通過以來已40多年，奠定美國與台灣友好關係的基石；而美國在台協會（AIT）去年也公布有關六項保證的相關解密文件，在執行面六項保證也是一樣具有同等的效力。

台灣關係法為美國國內法；「六項保證」不是法律，是美國雷根政府在1982年簽署美中八一七公報，向台灣提出一系列保證。

2016年美國參、眾兩院通過共同決議案，重申六項保證與台灣關係法為美台關係基石；共同決議案旨在表達國會立場，不具法律拘束力。2018年底時任美國總統川普簽署「亞洲再保證倡議法案」，重申美國基於台灣關係法、美中三個聯合公報及六項保證實現對台承諾。

去年AIT解密兩則與對台軍售有關的電報，並指「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

對台六項保證為：美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂台灣關係法、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。

此外，有關「美日韓次長級會議」論及台海和平穩定，歐江安說，拜登政府上任以來，持續以實際行動在國際場域中，展現對台灣的強勁支持，及對台海和平穩定的高度重視；我將持續與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。