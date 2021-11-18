批蔡政府用納稅錢「大內宣」 楊志良籲支持反萊豬公投

因應今年萊豬開放進口，農委會稱投入百億基金提升產業，「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇今天與前衛生署署長楊志良、醫師蘇偉碩、「反瘦肉精毒豬」聯盟發言人李建誠召開記者會，批評養豬百億基金有三大問題，執行不嚴謹、預算太寬列、補助太蠻橫；楊志良批評，蔡政府用納稅錢搞大內宣，呼籲民眾對反萊豬公投投下贊成票。

「反萊豬、大眾走」聯盟說，農委會過去說豬標章上會有QR CODE載明豬肉來源，至今都還沒看到，農委會也承諾百億基金都是用在養豬產業，但根據今年農委會送立法院的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」預算資料顯示，養豬產業百億基金的八大項預算編列中，在獎勵標示部分竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，補助豬農變成撒錢辦推廣，且過去就有類似的銀髮友善食品推廣，根本是拿養豬基金的名義做例行性推廣。

李建誠表示，政府以區隔市場為由全面開放萊豬進口，但國內養豬卻禁用，表示萊劑確實可能對國人食安產生疑慮；其次政府堅持只標產地不標萊劑，引發標章貼紙之亂；百億養豬基金補助是政策錯誤的「補破網」，其中大部分用在冷鏈設備的改善，卻因反萊豬的民意使冷凍肉品不如溫體肉攤受到信任。

蘇偉碩表示，不管是WTO或CPTPP都沒有規定要申請加入會員必須先開放萊豬，甚至有WTO和CPTPP雙重會員資格的澳洲、紐西蘭和馬來西亞等國，至今沒有開放萊牛，但也沒有影響這些國家的「國際經貿地位」，可見政府官員都在胡說扯謊。

楊志良表示，今天社會會對立，怎麼公投結果都一樣，如果大家認為這樣的總統及政府很棒，那就閉著眼睛投反對票，但如果民眾認為這個政府爛透了，蔡政府完全違背原來民進黨的初衷，用納稅人的錢去搞大內宣、擦粉抹脂，那就請大家投贊成票，公投雖然沒有強制執行性，但人民至少也有表達不爽的權力。

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