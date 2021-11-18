基層警員升官別忘這管道 保訓會開辦警察升官等訓練

保訓會今天表示，基層警佐警察人員想要晉升警正官等，除了參加考選部辦理的警察特考三等考試或警察人員升官等考試取得任官資格外，也可以透過訓練管道，參加保訓會辦理的「警佐警察人員晉升警正官等訓練」，只要符合訓練資格條件，並經由主管機關遴選，即可參訓，通過本項訓練後，就能取得警正四階任官資格。

保訓會今天以「警佐警察人員晉升警正官等訓練辦理情形」為題在考試院進行業務報告。保訓會表示，基層警察人員晉升警正官等訓練已辦理超過20年，已有將近3萬人通過該項訓練。最近5年，參訓年齡平均為38歲，以35歲至39歲人數占多數。

保訓會表示，警察人員依據其工作類別，可分為警察人員、消防人員、海巡（水上警察）人員三大類，工作屬性特殊而且具有高度專業性，為了達到機關的用人需求，使訓練與實務工作能有效結合，保訓會歷來都委請警政署、消防署及海委會協助辦理，依警察、消防、海巡人員類別分班訓練。

保訓會表示，保訓會規劃的課程，除了「危機處理」、「團隊經營與協力」等共通性核心職能課程外，還特別安排和警察職務工作有關的行政知能與相關法令，並在課程教材融入各類人員專屬情境案例，也從警察、消防、海巡公務體系洽聘專業師資，以符合警察人員的實務工作需要，強化警察人員為民服務的知能。

保訓會表示，今年度警察人員晉升警正官等訓練，總共遴選出1126人參訓，原本規劃於7月至8月辦理，因配合嚴重特殊傳染性肺炎疫情防疫需要，並考量警察、消防用人機關須配合執行相關防疫工作，為避免群聚感染風險並兼顧受訓人員的訓練權益，和警政署、消防署及海委會協調後，預定延至明年1月3日至28日辦理。另為因應疫情可能發生的變化，保訓會已先行建置數位學習課程，若未來疫情嚴峻，將即時轉換為居家線上學習訓練模式。

考試院長黃榮村表示，請保訓會針對基層警察人員晉升警正官等職務所需基本知能、核心職能，持續精進訓練課程內容，以培育符合社會期待的警察人力。