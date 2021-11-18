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影／中二補選開打！顏：解鎖新任務 林：不是選過2次？

聯合報 / 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時戲稱是「解鎖新任務」。對此，民進黨參選人林靜儀說，他不是已經選過二次了嗎？選舉不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。記者趙容萱／攝影
台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時戲稱是「解鎖新任務」。對此，民進黨參選人林靜儀說，他不是已經選過二次了嗎？選舉不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區立委補選明年1月9日登場，立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時，戲稱今天的登記是「解鎖新任務」，還說海線民眾是他的依靠。對此，已登記參選的民進黨參選人林靜儀說，他在中二選區不是已經選過二次了嗎？選舉不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。

媒體詢問，顏寬恒說海線民眾是他的依靠？林靜儀說，地方選民期待，是民進黨與台灣基進在這次中二選區補選以最快速度整建補選團隊，我們應該回應中二選區選民期待，選舉是讓選民知道我們能為選民做什麼，而不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。

林靜儀認為，她這二周在地方與議員走行程過程，地方選民都會告訴我們的是「他們也知道在這個地方有舊的結構、舊的勢力，他們更期待新的改變。」

台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時戲稱是「解鎖新任務」。對此，民進黨參選人林靜儀說，他不是已經選過二次了嗎？選舉不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。記者黃仲裕 ／攝影
台中市第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒今天登記參選時戲稱是「解鎖新任務」。對此，民進黨參選人林靜儀說，他不是已經選過二次了嗎？選舉不是用溫情的訴求去講，但大家也說不楚為什麼這個地方的年輕人沒有辦法像他有這樣的身家和資源。記者黃仲裕 ／攝影

林靜儀 民進黨

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