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公投綁大選沒錯 丁守中：民進黨最沒資格反對

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
前台北市長候選人丁守中。圖／報系資料照
前台北市長候選人丁守中。圖／報系資料照

民進黨立院黨團為反擊藍營公投綁大選，指稱前台北市長候選人丁守中曾說公投亂大選，可知公投綁大選原本沒問題；丁守中今發臉書反擊指出，是民進黨政府違法失職，權謀暗助柯市府辦理選務不公，才造成公投亂大選的結果。始做俑者公投綁大選的民進黨，知法玩法違法，昨是今非，最沒資格反對公投綁大選。

有意參選北市松信選區議員的詹為元，曾是丁守中競選時的發言人，也替「前老闆」丁守中打抱不平，批評民進黨惡劣，如果現在為了反對公投綁大選，假仁假義的為當初丁守中抱不平，那請問當時他們辛苦的對抗台北市政府、辛苦的對抗中選會時，這些現在消費丁守中的民進黨立委在哪裡？

詹為元說，用2021年的民進黨挺2018年的丁守中，只能說「噁心」，就是有這樣子只問政治不問是非，見人說人話見鬼說鬼話的政治人物，台灣社會才會這麼動亂，毫無中心思想，為了政治利益的一己之私，什麼鬼話都說得出來。

丁守中指出，用他的選務官司例子來反對公投綁大選，完全是斷章取義，顛倒是非，扭曲事實。 2018年台北市市長選舉，是民進黨打假球，中選會及台北市選委會違法失職，未做好配套措施，才造成民眾大排長龍，4點鐘以後「一邊開票，一邊投票」亂象。

丁守中指出，他的選舉官司是控訴中選會及台北市選委會，不理社會大眾及媒體各界提醒，嚴重違法失職，除了違反憲法平等投票規定；違反選罷法及中選會組織法、行政法眾多條文規定，任意擴張投票所範圍；且違法未經中選會委員會議通過，僅僅以新聞稿就延長投票時間，且逾時仍允許投票人進入投票所投票。

丁守中說，選務方面完全不做好配套措施，才造成公投亂大選的結果。監察院也針就以下選務辦理缺失，對台北市選委會提出糾正，他的選舉官司不是控訴公投綁大選，而是控訴選務機關的違法失職，機關算盡操縱選舉。

丁守中 公投 民進黨

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