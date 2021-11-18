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藻礁公投發表會第二場 環團學者上演「能源論戰」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署111年度施政計畫及收支預算案。記者吳姿賢／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查環保署111年度施政計畫及收支預算案。記者吳姿賢／攝影

中選會今舉辦四大公投第二場意見發表會，珍愛藻礁案上午率先登場，正方由台灣蠻野心足協會專職律師蔡雅瀅上陣，反方為台大兼任助理教授趙家緯，雙方展開「能源論戰」，蔡雅瀅表示，不反對天然氣發展但應蓋在正確的地方，因為「方向正確比速度飛快還重要」；趙家緯強調，外推方案可達減煤目標、確保天然氣作為淨零過程的重要橋接能源，更大幅度降低藻礁衝擊，是可接受的替代方案。

今天正反雙方就「中油第三座液化天然氣接收站（三接）是否應遷離桃園大潭藻礁海岸及海域（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域）」各自表述。

●蔡雅瀅：中油放寬安全操作標準 三接真的安全？

正方率先發球，蔡雅瀅表示，若重視能源安全就應該支持三接遷離大潭藻礁海域，大潭位於台灣海峽特別狹窄地方，風快浪大、冬天海象差，現在大潭電廠都是使用二接天然氣，過去學者也分析，此處是台灣北部最不安全的接收站場址，比台北港、林口港的不可操作天數多一倍，更有連續12天風速過大導致的「斷氣」風險。

蔡雅瀅指出，去年中油工作船兩度擱淺、五度逃到台北港躲風浪，工作船甚至割除0.58公頃的大面積藻礁，最深達58公分，藻礁10到20年才能長大1公分的生態系，該次破壞相當於500到1000年的生態積累，在如此脆弱敏感的生態系蓋接收站，小小事故就可能造成嚴重災情，如果天然氣是重要的過度能源，更應該選擇安全場址，而不是一個動輒擱淺事件、必須躲風浪的場址。

蔡雅瀅說，早期東鼎公司時代曾以浪高超過1公尺、風速每秒10公尺計算，大潭一年僅有191天可安全操作天數，但中油多次放寬標準，先將波高限制提高到1.5公尺、風速每秒12公尺，得出一年有200多天可安全操作天數，後來仍遭到質疑，就再把風速放寬到15公尺，又定義為一天只要有1至2小時可用即可，算出一年有341.9天的可安全操作天數，但「改變安全操作標準就真的變安全？」

「方向正確比速度飛快還重要」，蔡雅瀅說，一接、二接都在擴建當中，之後還要蓋四接跟五接，即使三接延後，大潭電廠新增機組也不會無氣可用，政府應該整併儲氣槽並優先使用人工港口，而非破壞大自然環境，若方向錯誤，即使速度快也只是朝錯誤地方奔去，三接只有遷離大潭才能守護珍貴生態。

●趙家緯：以天然氣橋接、衝刺綠電 才可迅速減煤

反方代表趙家緯表示，台灣已經走過經濟跟環境對立年代，做好產業發展跟能源政策規畫才可以因應當前身處的氣候緊急時代，他之所以會對藻礁公投投下不同意票，是因為看到的不只是保育跟開發衝突，而是「不同環境價值的取捨」。天然氣供應量增加是當前消減燃煤發電不可或缺的能源重要選項，台灣要推向非核減煤，就必須將天然氣的電力結構占比從三成六提升為五成，還要讓工業燃油鍋爐換為燃氣鍋爐，且即使以低用電量成長分析，未來天然氣需求量仍要成長四成，若將三接供應量拿掉，2025年會有供需缺口，靠其他接收站也無法在2025讓燃氣發電占比升至五成。

趙家緯分析，若沒有三接將影響100億度的燃氣發電量，從而導致燃煤發電量增加，100億度的燃煤量將導致減煤時程落後，無論是中火2025年五部機組除役、三部轉備用，或是興達三、四號機組除役等目標都很難履行；100億度燃煤增加更代表450公噸的排碳量，目前法定減碳目標2025年要減量10%，等於未來四年要減量2120萬公噸，而450公噸就占2120萬公噸的兩成以上，若公投通過，燃煤發電量降幅不如預期。

趙家緯指出，他過去提出台灣第一個淨零路徑分析，其中衝刺綠電是「無悔的選擇」，但未來10到15年天然氣需求量也會成長，之後將逐漸削減，2050年需求量將為現在十分之一，但不能因此就無視眼前的需求，唯有以天然氣作為橋接選項衝刺綠電才可以迅速減煤，往2050淨零邁進。能源轉型先驅德國也認為，天然氣是橋接必備選項，德國環境部長也說，若不以天然氣橋接將延長燃煤使用，將上任的總理也說，除了衝刺再生能源也要增加天然氣搭配。

●蔡雅瀅：天然氣是過度設施 為何非要在三接不可？

第二輪發表，蔡雅瀅表示，藻礁公投從來不是反天然氣公投，而是要求合理選址的公投，天然氣既然只是過渡方案，就不應該摧毀幾千年積累下來的生態系，國際趨勢要求2050年淨零碳排、今年氣候峰會更說要重視甲烷減排議題，台灣卻只看到短期目標、拚命增加天然氣，若甲烷減排造成天然氣價格飆升、供應量減少，對台灣經濟將潛藏風險，更何況天然氣碳排為燃煤的五成九、燃油的七成六，碳排並不低。

蔡雅瀅呼籲，政府對於能源配置應該再思考，趙家緯過去研究指出2050年天然氣設備利用率可能只剩下四成，2030年要開始削減天然氣，「既然知道是過渡設施，為何非要在三接不可？」蓋三接不斷增加碳排，更排擠再生能源開發。煤轉氣也只是減排，「存錢不能只是節流卻沒開源」，藻礁是非常好的負碳排生態系，殼狀珊瑚藻在成長過程中，將二氧化痰鎖在細胞壁形成礁體，減碳能力超越海藻跟紅樹林。

●趙家緯：外推不浚挖不填埋 藻礁衝擊大幅降低

趙家緯表示，正方不反對天然氣只是要求蓋在衝擊最小的場址跟替代方案，但既有接收站擴建後，跟未來天然氣需求仍有很大落差，更別提台中港也會優先供應當地，拉海管到大潭的輸送能力也無法滿足大潭機組的滿載需求。

藻礁公投推動聯盟近日重提台北港作為替代方案，趙家緯說，這三年來台北港蓬勃發展，且作為商用港使用，因此在接收天數上將有很大落差，LNG船是危險物品運送船，依法在卸料碼頭等地要有320公尺間距，但正方提出的台北港N7至N9替代方案附近為三大貨櫃公司才剛啟用的物流倉庫，另外台北港航道僅400公尺，LNG船左右100公尺都不能有船舶航行，對台北港機能跟航運會有很大衝擊；台北港有機會成為替代方案的只有一處還沒填海造陸的區域，前置作業3年、圍海築堤4年、設計儲槽8年，總共要花費11年。

趙家緯說，今年五月政府提出的外推方案，不浚挖、不填埋，將藻礁生態破壞控制到最小，他不會說這是零衝擊，因為任何人工構造物都會對生態有負面影響，不過已經將礁體生態系衝擊大幅度降低，確保大潭藻礁不會因為開發案而破壞殆盡，一個替代方案可以確保減煤進度不會大幅度延遲，又確保天然氣作為淨零過程的重要橋接能源，對於生態系衝擊又大幅度減少，是可以接受的替代方案。

大潭藻礁 三接 北港

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