李大維:解除「七星少將」警衛室任務 但已晉升不能降編

總統府警衛室主任陳敏華，涉及購買50條私菸，遭法官判處緩起訴，卻遲未被懲處，引發在野黨立委關切。總統府秘書長李大維今天在立法院表示，已在本月13日解除了陳敏華在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府111年度預算。時代力量立委陳椒華質詢時表示，台北地方法院在刑事判決中載明，私菸案涉及貪污治罪條例，但總統府在案發當時卻稱是「超買」，哪一個認知才正確？李大維回應，尊重司法判決。李大維也說，從總統府的角度來講，就是要按照規定，規定帶一條就是一條、二條就是二條。