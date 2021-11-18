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李大維:解除「七星少將」警衛室任務 但已晉升不能降編

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
涉私煙案被記過的陳敏華（右）仍晉任少將。本報資料照片，記者林澔一／攝影
涉私煙案被記過的陳敏華（右）仍晉任少將。本報資料照片，記者林澔一／攝影

總統府警衛室主任陳敏華，涉及購買50條私菸，遭法官判處緩起訴，卻遲未被懲處，引發在野黨立委關切。總統府秘書長李大維今天在立法院表示，已在本月13日解除了陳敏華在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府111年度預算。時代力量立委陳椒華質詢時表示，台北地方法院在刑事判決中載明，私菸案涉及貪污治罪條例，但總統府在案發當時卻稱是「超買」，哪一個認知才正確？李大維回應，尊重司法判決。李大維也說，從總統府的角度來講，就是要按照規定，規定帶一條就是一條、二條就是二條。

陳椒華指出，陳敏華因捲入私菸案仍晉升少將，被戲稱為「七星少將」，更在有無購買私菸問題上說謊，總統府對於這樣說謊的軍官，是否重新檢討其晉任？李大維表示，台北地檢署對陳民華的調查直到最近才有結果，所以總統府在上週六，也就是13日就做了決定，解除他在警衛室的任務，至於晉任少將按照目前法規，已經晉升了，不可能降編。

時代力量立委陳椒華（左）。圖／取自國會頻道
時代力量立委陳椒華（左）。圖／取自國會頻道

總統府 私菸 李大維

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