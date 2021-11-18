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藍前考紀會主委聯名批朱立倫「同舟計畫」違法亂紀

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
立委傅崐萁恢復國民黨籍一事引發藍營爭議。記者鄭超文／攝影
立委傅崐萁恢復國民黨籍一事引發藍營爭議。記者鄭超文／攝影

國民黨主席朱立倫推出黨員回娘家「同舟計畫」，被開除黨籍黨員回復黨籍處分時間減半，且不用經考紀會審查，引發爭議。考紀會前主委葉慶元、魏平政今天共同聲明，鄭重呼籲黨主席朱立倫，不要為違法亂紀的前黨員們另開巧門，輕易地讓這些人回到國民黨。否則，即將來臨的2022以及2024兩次大選，勢必會有更多的國民黨員藐視黨紀、自行參選、輔選，國民黨的黨紀也將淪為笑柄。

兩人表示，該計畫規避考紀會的審查機制，讓傅崐萁、李縉穎等前黨員可以回黨；身為國民黨考紀會前任主委，深感難以認同。為違法亂紀者廢棄黨紀，國民黨如何同舟共濟？

兩人聲明指出，根據去年9月才由中常會修正發佈的「國民黨黨員違反黨紀處分規程」第11條及第46條規定，經國民黨開除或撤銷黨籍之黨員，必須在開除黨籍6年後或撤銷黨籍3年後，始得申請恢復黨籍，且必須由地方黨部或專業黨部轉國民黨中央考紀會審核，如申請人「對本黨有顯著貢獻」，且具有「具體事實」及「證明文件」，方得由中央考紀會核准其恢復黨籍申請案。更重要的是，黨紀處分規程第46條第3項明定：「黨員於請求恢復黨籍前2年內，有違反本規程之行為情節重大者，應否准其請求。」

聲明表示，2020年立委選舉，李縉穎違紀參選，導致國民黨提名的林金結落選；傅崐萁自行參選立委，導致國民黨提名的黃啟嘉落選，而且傅崐萁2020年5月才因為違反證券交易法被判刑近三年。依據黨紀處分規程第20條第1項，黨員「違反組織犯罪防制條例重大詐欺、重大背信等罪，經法院判決有罪確定者」，屬於「應撤銷黨籍或開除黨籍」之事由。如今傅崐萁判刑確定尚未滿兩年，即可以乘著「同舟計畫」回黨，與違紀參選未滿兩年的李縉穎一同回黨，豈不荒謬？這要一貫支持國民黨的忠貞黨員們情何以堪？

聲明內容表示，他們非常同意，國民黨必須團結，但是應該是團結在理念而不是利益之下。兩人鄭重呼籲黨主席朱立倫，不要為違法亂紀的前黨員們另開巧門，輕易地讓這些人回到國民黨。否則，即將來臨的2022以及2024兩次大選，勢必會有更多的國民黨員藐視黨紀、自行參選、輔選！國民黨的黨紀也將淪為笑柄。

國民黨 考紀會 傅崐萁

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