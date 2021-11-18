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許智傑：建議總統府南遷鳳山 打造「藝術森林總統府」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑（左）。圖／取自國會頻道
民進黨立委許智傑（左）。圖／取自國會頻道

民進黨立委許智傑今天在立法院質詢時表示，強力推薦總統府南遷至高雄鳳山衛武營，可以結合寬廣的腹地、藝術文化中心等，建立兼顧莊嚴、浪漫、親民的「藝術森林總統府」。總統府秘書長李大維回應，將會把意見帶回去慎重參考。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府111年度預算。許智傑首先提問，總統府是否有南遷計畫？李大維指出，目前為止沒有聽到有這樣的建議。

許智傑表示，建議總統府可以研究一下，因為中央長年政經發展過度集中在中北部，導致人口不斷往北遷移，目前近700萬人口集中在台北、新北、基隆，所佔土地面積卻只有台灣6.7％，因此若總統府南遷到高雄是個不錯選擇，自己推薦鳳山衛武營。

許智傑說，總統府南遷到衛武營的優點多，該地不僅腹地寬廣，佔地47公頃，周邊安全縱深充足，且現在還有藝術文化中心，可以取名為「藝術森林總統府」。

總統府 許智傑 衛武營 李大維

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