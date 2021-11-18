中共可能斬首行動攻台 顧立雄：快速是重點

拜習會落幕，後續討論持續。國安會秘書長顧立雄今天在立法院表示，美方清晰傳遞了兩點立場，首先是強烈反對任何以非和平手段改變台海現狀；再者是美方會持續結合周邊理念相同國家，以軍事存在嚇阻中國。顧分析，以中國當前軍力，若要武力犯台，是以快速行動形成既成事實，讓外力難以介入最為可能，包括斬首行動、宣告封鎖、聯合火力打擊皆有可能。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府111年度預算，包括總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄出席備詢，會中多聚焦拜習會相關議題。李大維表示，美中兩國彼此的互動關係是非常動態性的，兩國領袖能視訊交流，只要不傷害台灣利益，我方也願意看到美中有溝通機會，能化解緊張關係。顧立雄指出，拜習會顯示出美中試圖藉由最高層來進行管控風險，控制雙方可能的競爭關係進一步往上發展，也試圖找尋可以合作項目。

顧立雄表示，拜習會後，美國對台政策沒有改變，仍遵循「台灣關係法」、三公報及六項保證；此與蔡英文總統在今年國慶談話提出的「四個堅持」概念符合，蔡總統所提「中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬」此對現狀的描述，美方亦未有任何異議。

顧立雄說，美中之間高層的對話是有其必要性，因為要避免雙方誤判可能性；美國態度也很清楚，在習近平一人決策的態勢日益清晰之下，唯有透過最高層對話，才能達到降低誤判機會。

綠委江永昌質詢時表示，在拜習會之前，中共六中全會通過黨史上第三份歷史性決議，當中提及統一台灣為歷史性任務，國安單位如何評估？顧立雄回應，中共雖然將此列為歷史性任務，但並沒有設下時間表，相關說明上也與過去遣詞相近，評估這部分是因為其內部歷史性決議，一定要對台灣問題有所交代。