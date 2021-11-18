公投綁大選像共伴效應 李進勇：選務人員「沒死就好加在了」

年底四公投案中包括公投是否綁大選一案。中選會主委李進勇今天說，因為公投案正在進行，他身為中選會主委不便表示立場，但他能就投票的技術面說明，表示公投綁大選就像氣象學上的「藤原效應」、「共伴效應」，會很嚴重，2018年的教訓後，全國選務人員都認為應該要脫鉤，因為大家本來只能「擔一百斤結果你給我兩百斤」，「沒死就好加在了」（台語，意指幸運）。

立法院內政委員會今天邀請中選會主員、內政部部長、銓敘部部長、考選部部長、等人就「全國性公民投票籌備情形及公務人員在選舉、罷免、公民投票與國家考試程序中應恪守之行政中立規範」進行專題報告，並備質詢。

時代力量立委邱顯智質詢時說，高雄市長陳其邁當立委時曾說「公投綁大選不是毒蛇猛獸」，一起辦更能展現民意，當時民進黨在國會多數的情況下把公投綁大選改成「應」，行政院長蘇貞昌過去也曾支持公投綁大選，現在看這公投案讓他們有種荒謬感，國民黨的主張變民進黨主張，民進黨主張變國民黨主張。

李進勇說，公投案正在進行，他不方便多說，但他站在選務立場上就選務提出說明，他2019年擔任主委，就是因為2018年的地方選舉綁公投造成選務大混亂，對國家造成傷害，當時的主委選後去職，社會對中選會有相當程度不滿，那次選舉後選務機關痛定思痛提出改革方案，之後大小選舉都實施也發揮效果。

李進勇說，全國選務工作人員在那次選舉後都認為應該要脫鉤，「本來只能擔一百斤但你給我兩百斤，沒死就好加在了」，這點他不敢大聲說，但那的確造成選務人員的痛苦，選舉是中選會的責任，他們不是要逃避責任，但脫鉤他們責任更重了，一定要把選舉辦好。

李進勇說，綁大選好比氣象學上的共伴效應，會很嚴重，2019年修法通過公投大選脫鉤，這次公投是第一次適用，結果就有一個公投要推翻這個制度，「讓我們實在感到無所適從」，基於選務安定的立場，他們有義務和社會各界說清楚，選務穩定很重要。