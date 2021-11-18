願追隨「劉邦」朱立倫 傅崐萁：藍營不要再追思崇禎皇帝

國民黨中常會通過同舟計畫專案，降低黨紀處分年限，被解讀為遭開除黨籍的立委傅崐萁開後門。傅今受訪說，同舟計畫縮減黨紀處分年份「跟本人無關」，但若黨主席朱立倫要當劉邦，他願跟朱立倫一起對抗民進黨，不要再追思懷念丟政權的崇禎皇帝。

至於誰是崇禎皇帝？傅崐萁說，「思古鑑今，大家都可以考量」。2016年前總統馬英九卸任，當年以黨主席身分競選總統失利的為朱立倫，2020年代表國民黨角逐總統失利的則為高雄市前市長韓國瑜，黨主席為吳敦義。

對於國民黨內反彈，傅崐萁表示，最大在野黨推動的政策，一定經過各方考量，各種聲音都會有，團結最主要力量才是主要依歸；民進黨如何能集結各方力量執政，思古鑑今，沒有在內耗本錢，未來在野怎樣才有新的明天。

傅崐萁提醒國民黨內，不要再追思懷念丟掉政權的崇禎皇帝，應好好來思考現在已經有劉邦出世，跟他一起對抗民進黨；看看民進黨怎麼拿到政權，若朱能成為劉邦，有能力與民進黨一戰，為何不可？各方豪傑都應該群聚，才有力量對抗民進黨。

傅崐萁指出，從2015年朱立倫接任黨主席後，就再三呼籲希望傅崐萁回國民黨，他今天也誠摯表達，只要能夠集結在野力量，來回應民意，要給朱更多支持，給在野更多強大力量，制衡民進黨，對國家發展才是正面、健康的。

傅崐萁呼籲，黨內應停止所有部必要的內耗，好好支持朱立倫，讓他團結各方力量；有一個人願集結台灣所有在野力量，相信會有更多各方豪傑一起群策群力團結在一起，沒有團結毫無對抗能力，團結尚不能勝選，根本沒有其他考量的本錢。

傅崐萁說，看看民進黨怎麼執政，不要再懷念過去丟掉政權的崇禎皇帝，好好想想今天能夠帶領大家或可交戰一搏的劉邦；如果朱立倫願意擔任劉邦的話，各方豪傑願意支持對抗現在的民進黨，贏回國家、贏回台灣。