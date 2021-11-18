出院返議會備詢獲議員贈雞精 黃偉哲：不好意思讓大家擔心

台南市長黃偉哲日前因突然胸痛、胸悶掛急診住院，導致正在進行自由發言的台南市議會臨時更改議程，今天黃偉哲在出院後首日返回議場備詢，多名議員都關心市長身體狀況，其中民進黨議員呂維胤特別送上一盒雞精給黃補一補，希望市長要適度休息，黃說，「讓大家擔心我個人的事，不好意思」。

黃偉哲說，14日因跑完行程突然感到胸悶、胸痛，由於至親好友有發生過胸痛一下子就走了，所以他才趕緊去醫院，醫生建議他留院檢查，所以才導致行程上重新編排、議會議程更改。他向議員、大會致歉，也謝謝市民、議員關心，「讓大家擔心我個人的事，不好意思」。

呂維胤表示，可能是市長太勤跑基層，行程都以20分鐘為一個單位，所以休息時間沒那麼充足，今天特別要幫市長加油，送雞精讓市長補一補。

民進黨議員李偉智、陳碧玉也在質詢時表示，希望市長為了市政及市民，好好保重身體，該休息就要休息，「市長加油」。