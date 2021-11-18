情誼被貼「派系」標籤 顏寬恒：比起民進黨 我們溫暖許多

台中第二選區立委補選，國民黨徵召前立委顏寬恒，今天正式到台中市選委會登記參選。媒體人周玉蔻接二連三爆料，猛打顏家，外界都認為國家機器動起來了，媒體問顏，覺得這次對手是前巿長林佳龍？蔡英文總統？還是周玉蔻？顏寬恒說，「感覺對手換來換去，現在好像是周玉蔻」。

顏寬恒說，媒體人有大量的發言管道，會造成選民很嚴重的誤解，希望這些不實的說法他們能夠負起責任，其餘就交給律師和發言人處理，軟性訴求希望對方能有媒體人的專業，保持中立，「要維護媒體人的尊嚴，不要害到各位」。

顏寬恒登記在等待資料檢核時，媒體問他，這次來登記有問過媽祖嗎？顏說，是按照自己的籌劃來準備。

對手林靜儀認為「反萊豬就是反美豬」，顏寬恒說，我們和民意站在一起，超過七成的民眾反對進口萊克多巴胺的豬肉，是反對萊豬不是反對美豬，是反對全世界含多巴胺的豬肉，不是反對美國的豬肉。

也有媒體問他，核廢料放台中，同不同意？顏寬恒說，「這是一個假議題，核廢料的存放、核電廠的選址、能不能重啟，都是專家學者花費依段很長時間的評估，不是個人、任何一個政治人物隨口說話就能決定」。

這次選舉攻擊特別多，顏寬恒說，這是可以預期，已經有做準備，剩下兩個月只有勤走基層，訴諸選民的支持。

顏寬恒說，選舉時和民眾的情感，就會有心人士影射說是「派系」，他說，這種人與人的連結，需要長期紮根、在地經營，不管小到鄰里之間的水溝、路燈、柏油路，大到城市的交通建設、治水預算，鄉親們都習慣找我們幫忙，甚至一些婚喪喜慶都會邀請。