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影／外界看好林靜儀贏3000票？顏寬恒：選舉不該交給賭盤

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天上午到台中市選委會正式登記。記者黃仲裕／攝影
台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天上午到台中市選委會正式登記。記者黃仲裕／攝影

台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天上午到台中市選委會辦理登記，對於外界賭盤說看好民進黨對手林靜儀贏3000票，他說，台中市海線屯區的選舉不應該交給賭盤，而是要交給海線屯區的鄉親。

顏寬恒一早抵達後說，選委會這邊停車不是很方便，選戰開打，我們要準備的事項非常多，自己來就好，盡量簡單就好不要麻煩到太多人。

媒體詢問，這場選戰是不是有「一人打兩黨的感覺？」顏寬恒說，我們這場選戰的主軸就是「在地自發」，他最大的靠山就是所有在地的鄉親。面對政黨、執政黨的大軍壓進，對所有海線屯區鄉親的指責和對他個人的批評，還有這些不斷地指控和抹黑，這場選舉他能依靠的就是所有海線和屯區的鄉親。

這次中二選區補選，對顏家攻擊不斷，選舉有很多抹黑，是否會採取法律行動？顏寬恒說，對批評和指教都會尊重，但不實的造謠和抹黑會交給發言人來澄清，對需要採取法律行動的部分，「絕對會捍衛我的清白」。

顏寬恒說，媒體人周玉蔻指稱2019年、2014年的事，請她自己查證清楚，那是錯誤不實的指控，爆料大烏龍，2019年兒子結婚他已經住在沙鹿，2014年是兒子還在讀高中、女兒結婚，「這些都是不實的指控，媽媽現在都跟我住，孩子國高中畢業後就回到沙鹿。」

台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天上午到台中市選委會正式登記。記者喻文玟／攝影
台中市第二選區立委補選，國民黨參選人顏寬恒今天上午到台中市選委會正式登記。記者喻文玟／攝影
對於外界賭盤說看好林靜儀贏3000票，顏寬恒說，台中市海線屯區的選舉不應該交給賭盤，而是要交給海線屯區的鄉親。記者喻文玟／攝影
對於外界賭盤說看好林靜儀贏3000票，顏寬恒說，台中市海線屯區的選舉不應該交給賭盤，而是要交給海線屯區的鄉親。記者喻文玟／攝影

顏寬恒 林靜儀 立委補選

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