影／苗栗農業處稱廚餘禁令為萊豬 陳吉仲：不要誤導

農委會廚餘禁令導致飼養199頭豬隻以下的小豬場因不堪高額飼料成本退場，苗栗縣20家小豬農被迫關門，苗栗縣農業處長李乙廷昨直指該政策是配合萊豬進口而設。對此，農委會主委陳吉仲今表示，世界非洲豬瘟疫情嚴重，亞洲國家除了台灣跟日本守住，很多都淪陷，呼籲地方政府剛上任的農政機關首長不要誤導農民。

對於苗栗縣農業處長接受議員質詢時說廚餘禁令粗糙，是配合萊豬進口所設，陳吉仲今受訪時表示，世界非洲豬瘟疫情嚴重，從2018年

8月起，中國得到非洲豬瘟後，除了台灣、日本持續守住，很多亞洲國家都淪陷，沈痛代價就如同口蹄疫，呼籲地方政府剛上任的農政機關對這件事情應該全盤了解，不要誤導農民。

至於國民黨立委蔣萬安日前指「國人吃萊豬是萊牛7倍」，陳吉仲澄清，每一個國人每年平均吃豬肉36公斤、牛肉6公斤，吃豬肉數量高於牛肉，但36公斤的豬肉來源中，進口豬只占了7%，其中美豬更占不到10%，每人每年吃到0.7公斤的美國豬肉、2.7公斤的美國牛，吃到美牛比美豬機會多出4倍。

陳吉仲進一步說，美國農民使用萊克多巴胺，用在牛肉約7、8成，用到豬肉不到2成，他有責任把這樣的數據告訴國人、消費者;更重要的是，2012年馬英九前總統開放美牛至今，已經消費40萬公噸美牛，每人每一年吃2.7公斤美牛，沒有任何一件食安問題，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）2012年通過萊克多巴胺安全容許量標準後，全世界109個進口美牛的國家也都沒問題，日本一年進口20幾萬公噸美豬，每個人吃1.27公斤美豬，也都沒有任何食安問題，美牛沒有食安問題，美豬更不會。

此外，行政院副院長沈榮津日前出席漢翔公司「F-16維修中心廠商聯誼會」時說明四大公投，遭藍營質疑違反行政中立，陳吉仲說，政府本來就肩負將四大公投論述說明清楚的責任，如非洲豬瘟的防疫，萊豬對國內產業影響等，都有必要跟全國人民、消費者說明，公投是對事、對政策，因為對方提出反對政府政策，身為政務官，就有責任要把所有政策論述跟全國人民說明清楚，這跟行政中立毫無關係。