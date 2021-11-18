【專家之眼】終結家族政治？何不先從民進黨內著手！

中二區立委補選登記開始，民進黨參選人林靜儀搶頭香登記，並以鬆動地方盤根錯節的家族政治為主要號召。但是家族政治真是中二選區所獨有？放眼政壇，立委蘇巧慧、蘇震清、高雄市長陳其邁等，民進黨具有政二代背景者，多到不可勝數，當林靜儀揮刀斬向家族政治的同時，應聲倒地的恐不止顏家。

國民黨在台灣50年長期一黨執政，在缺乏民主機制的年代，地方資源的分配與人才甄拔靠的不是選舉，而是依賴地方派系與職業團體等的統合主義模式。在國民黨推動本土化後，地方政治力量抬頭，家族政治更是走向巔峰。之後隨著民主化與政黨輪替，傳統地方派系影響力漸趨式微，然依靠世襲的家族「政二代」，卻不減反增。尤其這個現象不再是國民黨的「專利」，多次掌握中央與地方執政的民進黨，更是後發先至，「新權貴」的情況已超車國民黨。

根據《天下雜誌》的調查，2016年立委選戰，角逐區域立委的356位候選人，有64位出身政治世家；其中「政二代」高達41位，選舉結果更有32位順利進入國會。區域立委若包含原住民選區共計79席，這個數字代表有4成的區域立委都具有政二代的身分。

根據其他媒體的追蹤調查，2020年的立委情況同樣如此，全國參選人雖然暴增為647位，有政治家族背景的也增至86位；在當選的113席立委中，家族中有人從政者有42人（含配偶、手足等），政二代或政三代的則多達32人，比例達37%。值得注意的是，國民黨政二代立委有15人，占全黨的38.5%，民進黨則有23人，占全黨37.1%，藍綠兩黨其實半斤八兩。若檢視民眾黨立委提名人，也不難發現多人也具有政二代背景。

不只中央的立法院如此，地方議會也有著相似的發展趨勢。2016年台灣22個縣市中，議員出身政治世家的比例高達24.6%；以六都來看，民進黨出身政治世家的人數多達30人，遠勝於國民黨的20人。

從這些數據來看，政二代從政的世襲政治，在中央與地方都已浮現，尤其區域立委的比例更高於地方議員，且已出現跨政黨的現象，在人數上更是綠多於藍。若仍陷在傳統國民黨地方派系與家族政治的刻板印象，恐怕已無法解釋這個現象。

國民黨始終背負著權貴、家族政治的負面印象，殊不知民進黨這幾年世襲政治的發展，早已迎頭趕上。除了傳統派系與家族的世代交替外，這或許更透露出台灣政治參與深層的結構問題，包括選舉制度與經費居高不下，導致政治進入門檻過高有關。但不論真實原因如何，冀望由一個世襲政治墮落速度更快，「作賊喊抓賊」的政黨，來解決這個問題，實在沒有多大的說服力。

陳柏惟當年可以高喊終結家族政治，是因為他真的沒有背景，但這不代表民進黨的參選人也可以喊得同樣大聲，喊得一樣義正詞嚴。林靜儀登記時在一旁站台的民進黨立委何欣純，因媽媽曾任台中縣議員，也被媒體分類為「政二代」的一員。當林靜儀喊出終結家族政治的時候，在一旁的何委員不知做何感想？

不要只想著怎麼刮別人的鬍子，林靜儀若真有心扭轉台灣的家族政治，何不先從民進黨黨內改革開始著手？！