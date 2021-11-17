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影／對手表態支持核四商轉 林靜儀：核廢料要放台中嗎?

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（右）針對顏寬恒支持核四商轉時表示，顏寬恒應該說明清楚基於什麼立場支持四項公投案。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（右）針對顏寬恒支持核四商轉時表示，顏寬恒應該說明清楚基於什麼立場支持四項公投案。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票，她在受訪時表示，很高興對手對於四項公投案有他的立場，但是立場不能只有國民黨怎麼說，他就一致。一位負責任的政治人物應該說明清楚是基於什麼樣的立場支持四項公投案。

林靜儀強調，顏寬恒表態核四商轉也是發電選項，她想問對手，核四重啟多久後，可以提供全台足夠的電力。因為核四不是一個「開關」按下去就可以了，而且核四到現在都沒有提供過一度的電力，核四提供的電力是否可以補齊能源缺口?

林靜儀也反問，民進黨所支持的再生能源與核廢料類似的汙染問題，如果要重啟核四，那核廢料必需找一個可以放置，而且是沒有人的地方。如果重啟核四，那核廢料會建議放哪裡? 如果放台中，顏寬恒同不同意?

林靜儀指出，現在核四廠的下方是有斷層帶經過，顏寬恆基於什麼樣的資訊，認為核四商轉這個選項是足以讓民眾安心，斷層不會造成風險與災難。

民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀針對顏寬恒支持核四商轉時表示，難道核廢料要放台中嗎。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀針對顏寬恒支持核四商轉時表示，難道核廢料要放台中嗎。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（左）今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（左）今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（左）今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票，與支持者開心合影留念。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀（左）今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票，與支持者開心合影留念。記者黃仲裕／攝影

核四 林靜儀 核廢料

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