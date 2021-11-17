影／中二補選林靜儀拜票提這三問 要顏寬恒講清楚

明年1月9日台中市第二選區將進行立委補選，民進黨候選人林靜儀今晚到靜宜夜市拜票，林靜儀提出三問顏寬恒，若重啟核四是選項，多久可以發電？核廢料是否同意放置台中？經研究，核四下方地層是斷層帶，為何認為安全？林靜儀直指，顏寬恒不該以國民黨論點為自己觀點，「負責任的政治人物，該具體告訴我們原因」。

林靜儀今晚六點半到靜宜夜市進行拜票，針對媒體提問公投核四議題，林靜儀對著鏡頭直球提問對手顏寬恒三大問題，林靜儀說，核四並非一個開關就可以開啟發電，顏認為核四重啟後，多久可以發電？電力能補上來，供應台灣需求？

第二問，核四重啟後，核廢料該如何儲存？若核能是發電選項之一，一位負責任的政治人物，她想問未來核廢料該存放哪裡？若有人建議放置台中，「顏寬恒你同意嗎？」

第三問，有研究指出，核四下方地層是斷層帶，顏寬恒為何認為核四重啟夠安全？能給大家相關數據？

林靜儀直言，一位負責任的政治人物應該具體告訴大家選擇的原因，「不應該以國民黨說這樣，就這樣的態度」，希望顏能具體回應說明。