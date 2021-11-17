林右昌傳諷柯梗圖 議員：網路戰不是不行 但格調太low

基隆捷運引發台北市長柯文哲和基隆市長林右昌隔空駁火，基隆市議員王醒之表示，林曾上傳「真正騙子是柯文哲」梗圖到LINE群組，格調太low了。他才問「誰做的？」林就收回訊息。王醒之今在議會質詢時問林右昌，「這張梗圖是你做的嗎？」林回答「不是」。

王醒之說，這張梗圖是今年11月5日晚上10點41分，林右昌親自發出的訊息，他剛好也在那個群組裡面。林傳梗圖後，群組內沒有人回應，15分鐘後他才問「關鍵這是誰做的？署名？」沒多久林就把訊息收回。當天晚上有多少區長、有多少處長、有多少公務員協助散發這張梗圖，在基隆市各大群組都看得見。

他說，坦白講這張梗圖是事實，做的也還不錯。只是網路戰不是不行，但這種格調太low了。照理來講，林右昌如果有力氣做這件事情，為什麼不跟柯政策辯論直接對決？有力氣搞這種東西，還不如好好跟市民溝通，把「心靈工程」做好。

王醒之質詢時問林右昌，那張梗圖是林做的嗎？林回答不是。王說，他當然希望不是林做的，也相信不是林做的，也希望不是市府新聞科做的，但是林發到群組的準沒錯。

市府發言人沈詠珮說，不知那張梗圖是誰做的，那是在網路上傳的梗圖，林市長應該只是看到分享而已。