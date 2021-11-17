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立委籲廢除科會辦 明年預算反暴增2倍挨轟

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部規畫改回國科會來提升跨部會溝通品質，多名立委呼籲行政院科技會報辦公室退場，以免與未來的國科會功能重疊。
科技部規畫改回國科會來提升跨部會溝通品質，多名立委呼籲行政院科技會報辦公室退場，以免與未來的國科會功能重疊。

科技部規畫改回國科會來提升跨部會溝通品質，多名立委呼籲行政院科技會報辦公室退場，以免與未來的國科會功能重疊。立法院教育及文化委員會今天質詢科技部111年度預算，立委發現科會辦明年預算不減反增為3倍，且將部分常態性活動費用列入緊急預算表中，表示將將提案凍結相關經費。

立委林奕華整理科會辦109到111年度預算，科技部111年編列44.55億元，遠高於110年的15.8億元、109年的16.05億元。科會辦總把科技部拿出來當擋箭牌，形容無人能監督。立委萬美玲發現，部分常態性活動，如總統盃黑客松社會創新推動計畫，也被列在跨部會預算中，令人質疑用意何在。

科技部次長林敏聰表示，明年編列的預算增加，主要是新增「太空基礎能量發展跨部會署科發基金計畫」，以及「科技關鍵設施研發跨部會署科發基金計畫」兩項。科技部考量新冠肺炎疫情後通訊需求增加，盼布局低軌通訊衛星，科會辦針對局勢變化，很快去反應，因此增編預算。另一筆預算事要提升陸海空基礎建設，將由各部會來提案，一起彈性面對快速變動。

林敏聰也強調，彈性的預算也要經過嚴格審查，科技部將更落實公開、透明，延攬外部委員、專家來做審查。

另外，立委吳思瑤提到，跨領域已是時代趨勢，但科會辦成員組成不夠多元，審查委員主要落在生醫、資訊和理工三大領域，呼籲增加設計專業審查委員。

立委林奕華整理科會辦109到111年度預算，科技部111年編列44.55億元，遠高於110年的15.8億元、109年的16.05億元。記者潘乃欣／攝影
立委林奕華整理科會辦109到111年度預算，科技部111年編列44.55億元，遠高於110年的15.8億元、109年的16.05億元。記者潘乃欣／攝影
立委萬美玲發現，部分常態性活動，如總統盃黑客松社會創新推動計畫，也被列在跨部會預算中。記者潘乃欣／攝影
立委萬美玲發現，部分常態性活動，如總統盃黑客松社會創新推動計畫，也被列在跨部會預算中。記者潘乃欣／攝影

新冠肺炎 行政院 太空

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