快訊

孫道存72歲癌逝 女兒孫芸芸低調回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／林靜儀夜市拜票國台英語都通 四歲萌童喊：凍蒜

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
不少粉絲要求與林靜儀合照。記者林佩均／攝影
不少粉絲要求與林靜儀合照。記者林佩均／攝影

台中市立委第二選區補選，民進黨候選人林靜儀今晚到靜宜夜市進行拜票，林逐一穿梭攤販、逐桌拜託，林更以國、台、英語三種語言與國內、外攤商對話，展現「林醫師」高親和力，有阿嬤牽著孫逛夜市，四歲女童萌喊「凍蒜！」，也有粉絲洗出照片要求簽名，足見高人氣。

位於沙鹿區的靜宜夜市越夜越美麗，攤商販售熱騰騰美食，林靜儀在市議員楊典忠、王立任陪同下，六點半進入夜市拜票，攤販忙著備料販售，林靜儀親切地逐攤向攤販幾近90度鞠躬問好，握到每一雙手，一聲聲「拜託、拜託」，不絕於耳。

民眾排隊採買晚餐，林靜儀走在旁邊一一握手，不少民眾脫下口罩要求合影，林更走到夜市用餐區，逐桌跟民眾互動，有些民眾用餐到一半，感覺有些尷尬，也有大學生熱情歡迎林合影留念。

林靜儀以國、台語跟攤商問好，更有外籍攤商席地擺地攤，林主動上前蹲低身軀以英文問候對話，展現台灣最溫暖的一面。也有阿嬤牽著孫子逛夜市，看到林上前，四歲萌童更喊「凍蒜」，讓林靜儀直呼可愛；也有粉絲洗出照片，請林簽名，更說要幫林宣傳，大家要勇敢站出來投票。

不少粉絲要求與林靜儀合照。記者林佩均／攝影
不少粉絲要求與林靜儀合照。記者林佩均／攝影
林靜儀走進夜市用餐區，逐桌跟民眾拜票。記者林佩均／攝影
林靜儀走進夜市用餐區，逐桌跟民眾拜票。記者林佩均／攝影
林靜儀以國、台語跟攤商問好，更有外籍攤商席地擺地攤，林主動上前蹲低身軀以英文問候對話，展現台灣最溫暖的一面。記者林佩均／攝影
林靜儀以國、台語跟攤商問好，更有外籍攤商席地擺地攤，林主動上前蹲低身軀以英文問候對話，展現台灣最溫暖的一面。記者林佩均／攝影
有粉絲將林照片洗出來要求簽名，林靜儀直呼「好感動」，隨後蹲下身簽名。記者林佩均／攝影
有粉絲將林照片洗出來要求簽名，林靜儀直呼「好感動」，隨後蹲下身簽名。記者林佩均／攝影
林靜儀今晚走到靜宜夜市拜票，逐一與攤販、民眾握手請託。記者林佩均／攝影
林靜儀今晚走到靜宜夜市拜票，逐一與攤販、民眾握手請託。記者林佩均／攝影

林靜儀 夜市

延伸閱讀

房產成立委補選焦點 林靜儀：沒能力影響名嘴

影／周玉蔻頻向顏家喊話 林靜儀：若基於事實就值得檢視

林靜儀登記台中綠營派系到齊 100支姐妹後援會就位

林靜儀登記、陳柏惟致詞50秒「天天見面叫我說話真歹勢」

相關新聞

影／林靜儀夜市拜票國台英語都通 四歲萌童喊：凍蒜

台中市立委第二選區補選，民進黨候選人林靜儀今晚到靜宜夜市進行拜票，林逐一穿梭攤販、逐桌拜託，林更以國、台、英語三種語言與...

陸媒指介入宏都拉斯大選 民進黨：傳聲筒講的能信？

中國大陸「環球時報」指稱，民進黨可能已經發動網軍，介入宏都拉斯此次大選。民進黨發言人謝佩芬今天表示，環球時報是國際間聲名...

影／對手表態支持核四商轉 林靜儀：核廢料要放台中嗎?

民進黨台中市第二選區補選參選人林靜儀今天晚上前往靜宜夜市掃街拜票，她在受訪時表示，很高興對手對於四項公投案有他的立場，但...

影／中二補選林靜儀拜票提這三問 要顏寬恒講清楚

明年1月9日台中市第二選區將進行立委補選，民進黨候選人林靜儀今晚到靜宜夜市拜票，林靜儀提出三問顏寬恒，若重啟核四是選項，...

林右昌傳諷柯梗圖 議員：網路戰不是不行 但格調太low

基隆捷運引發台北市長柯文哲和基隆市長林右昌隔空駁火，基隆市議員王醒之表示，林曾上傳「真正騙子是柯文哲」梗圖到LINE群組...

立委籲廢除科會辦 明年預算反暴增2倍挨轟

科技部規畫改回國科會來提升跨部會溝通品質，多名立委呼籲行政院科技會報辦公室退場，以免與未來的國科會功能重疊。立法院教育及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。