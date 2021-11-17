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影／林靜儀夜市拜票國台英語都通 四歲萌童喊：凍蒜
台中市立委第二選區補選，民進黨候選人林靜儀今晚到靜宜夜市進行拜票，林逐一穿梭攤販、逐桌拜託，林更以國、台、英語三種語言與國內、外攤商對話，展現「林醫師」高親和力，有阿嬤牽著孫逛夜市，四歲女童萌喊「凍蒜！」，也有粉絲洗出照片要求簽名，足見高人氣。
位於沙鹿區的靜宜夜市越夜越美麗，攤商販售熱騰騰美食，林靜儀在市議員楊典忠、王立任陪同下，六點半進入夜市拜票，攤販忙著備料販售，林靜儀親切地逐攤向攤販幾近90度鞠躬問好，握到每一雙手，一聲聲「拜託、拜託」，不絕於耳。
民眾排隊採買晚餐，林靜儀走在旁邊一一握手，不少民眾脫下口罩要求合影，林更走到夜市用餐區，逐桌跟民眾互動，有些民眾用餐到一半，感覺有些尷尬，也有大學生熱情歡迎林合影留念。
林靜儀以國、台語跟攤商問好，更有外籍攤商席地擺地攤，林主動上前蹲低身軀以英文問候對話，展現台灣最溫暖的一面。也有阿嬤牽著孫子逛夜市，看到林上前，四歲萌童更喊「凍蒜」，讓林靜儀直呼可愛；也有粉絲洗出照片，請林簽名，更說要幫林宣傳，大家要勇敢站出來投票。
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