陸媒指介入宏都拉斯大選 外交部譴責不實指控

宏都拉斯月底將舉行總統大選，中國大陸環球時報今指控民進黨可能已發動網軍，介入宏國大選；我外交部對此表示，強烈譴責環球時報的不實指控及惡意誹謗，並呼籲國際社會共同唾棄。

外交部並說，宏都拉斯28日即將進行總統及國會大選，未來不論何人當選，基於民主原則，我國政府均將尊重宏國大選結果；台灣將在長久的友好合作基礎上，秉持踏實外交、互惠互利的原則，持續與宏國新政府合作。

外交部批環球時報罔顧新聞從業守則，一再公然散布假新聞，企圖破壞友邦與我國的邦誼，這種典型由「無良印品」炮製的假訊息，令人不恥。

外交部指出，環球時報所提的操作手法，就是中方近年來對台灣操作錯假訊息的攻勢模式，相信中國自己最清楚這類手法來自何處，也難怪環球時報被美國政府及國際公認為「外國使團」；環球時報充其量只是共產黨的傳聲筒，不是真正的媒體。