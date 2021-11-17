永續論壇談公投 賴清德稱讚鄭文燦組志工隊保護藻礁

副總統賴清德今天上午出席「2021第四屆全球企業永續論壇開幕暨GCSA及TCSA頒獎典禮」，肯定企業落實永續發展的貢獻，期盼未來大家一起繼續努力，讓台灣順利能源轉型、達到2050碳中和的目標。而桃園市長鄭文燦獲頒2021年全球永續獎「傑出人物獎」，由賴清德親自頒發，賴也在致詞時談及年底公投，稱讚鄭文燦組成志工隊保護藻礁。

賴清德提到，要達到2050淨零排放的目標，非常需要各界一起來共襄盛舉。蔡總統在2016年就職後，政府從「展綠、增氣、減煤、非核」等各方面推動能源轉型。今年4月22日世界地球日，蔡總統也宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」。他期盼各界及社會大眾，能夠與政府為台灣能源轉型繼續一起來努力。

談及即將舉行的「珍愛藻礁」公投，賴清德說，這項公投案名義上希望能夠保護藻礁，實際上卻會讓桃園大潭天然氣第三接收站停建；三接興建目的是要解決北部供電不足的問題，並減緩中南部電力北送及中部空汙問題。此外，三接如果無法順利興建，也將會影響台灣能源轉型與達到2050碳中和的目標。

賴清德也說明，政府在保護藻礁上做了許多努力，除了將三接開發範圍由原本的232公頃縮小至23公頃，接收站碼頭也已離岸1.2公里。此外，鄭文燦組成志工隊巡守，台灣中油及產學界也開始著手生態保育及復育工作。這些都是為了要先保護藻礁，並興建三接讓台灣能夠順利能源轉型，他也期盼大家共同來支持。隨後，副總統頒發「全球企業永續獎」及「台灣企業永續獎」予得獎代表及企業。