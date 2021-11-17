【 重磅快評】混打登記只開放6小時 是嫌民怨不夠多？

指揮中心今天終於宣布開放新冠肺炎疫苗混打，將於明天上午10時至下午4時，開放已接種第一劑AZ疫苗18歲以上的民眾進行混打意願登記，時間只有6個小時，但是符合資格者卻有97萬之眾，網路罵聲一片；指揮中心發言人莊人祥表示，這是先收集民眾對於混打的意願，作為後續接種規畫。民眾氣的是，指揮中心要試水溫，也不是拿民眾的時間、力氣來試，十幾輪預約登記下來，指揮中心累積的民怨還不嫌多嗎？

由於國外發表相關報告，專家們一再證實AZ混打mRNA疫苗的保護效果比兩劑都打AZ要好，不少民眾對於國內開放第二劑混打莫德納、BNT疫苗抱持很大期待，但指揮中心態度始終不夠積極，直到今天才在千呼萬喚之下宣布混打的政策。只是，開放登記的時間只有6個小時，不少民眾怒批，只開放6個小時，難道是指揮中心和民眾在玩生存遊戲？

針對接種第一劑AZ的民眾選擇混打只開放6小時登記，時間實在太短，莊人祥表示，指揮中心會先收集民眾對於混打的意願，作為後續接種的規畫，若人數少也會開放混打，第15輪的接種也待後續記者會公布。

莊人祥的意思就是說，指揮中心這次開放6小時登記只是試一下水溫而已，目的是為了「收集」民眾混打意願，作為後續接種的規劃，如果登記冷清，仍會照常開混打。但莊人祥沒提的是，如果登記情況很踴躍，指揮中心又要如何處理？是照常受理混打？還是要分階段接種？再者，在指揮中心官員們的認知裡，要多少人登記才算「人數少」，多少人登記才算多？ 莊人祥並無進一步說明。

也就是因為存在太多的變數，使得這場明天早上10點登場的平台登記變得氣氛有點緊張，今天下午5時預約平台暫停修改及登記，想混打的民眾明天早上勢必得騰出一些時間搶進登記平台，因為符合資格者有97萬人，萬一有意願的人很多，恐怕這次就打不到，還要再等下一輪，萬一是這種情形，恐怕又要塞爆登記平台了。

說穿了，指揮中心只開放6個小時受理混打預約登記，就是想要冷卻預期的混打熱潮，一來，如果登記混打的人太多，恐怕會使除了BNT疫苗之外，其他到貨不穩定的疫苗更加亂了套；二是擔心開放混打後，接種出錯的情況更加頻繁，指揮中心又得挨罵，才會作成只開放6小時登記的決策。

只是，指揮中心未料到的是，只開小門的結果，反而容易引發「飢餓行銷」的效應，明天平台開放後，指揮中心也要繃緊神經、密切注意了。

其實，如果是要收集民眾選擇混打的意願，開小門絕非上上之策，正常受理更是可以精確了解民眾混打的意願，只要後續接種能夠更細緻安排，以拉開混打間隔的天數作手段，紓解混打接種高峰，不僅可以收到快速提升第二劑涵蓋率效果，降低副作用，更能減少指揮中心從未缺乏的民怨。