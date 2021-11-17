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「明天不會講話」 游錫堃：應效法自然之道友善地球

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院游錫堃院長今天下午出席「第14屆台灣企業永續獎頒獎典禮」。圖：立法院長辦公室提供
立法院游錫堃院長今天下午出席「第14屆台灣企業永續獎頒獎典禮」。圖：立法院長辦公室提供

立法院游錫堃院長今天下午出席「第14屆台灣企業永續獎頒獎典禮」致詞時表示，近幾年地球溫室效應對人類的衝擊令人擔憂，連續好幾年溫度都比之前增加很多、海平面也持續上升，他認為，「明天是不會講話的」，卻會回應，人類要以自然為師，順應道家的自然之道，才能友善地球。

出席這場頒獎典禮的還有考試院黃榮村院長、台灣永續能源研究基金會簡又新等。

游錫堃致詞時指出，2010年物理學家霍金博士曾做一個預言，說因為人類太貪婪，因此地球只剩下200年就會毀滅，若人類要存活就得移民外太空。當時他看到這則新聞相當有感，便開始想辦法邀集多位學者專家共同研擬「有機農業法」，在2018年5月30日通過，2019年5月30日正式生效；很多人當時認為霍金的預言只是警告，回首近幾年地球溫室效應對人類的衝擊令人擔憂，連續好幾年溫度都比之前增加很多、海平面也持續上升。

游接著引用道德經進一步解釋說，道家講究道，「道可道，非常道，名可名，非常名」，道是無法形容的。道德經第25章「有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天地母。吾不知其名，強字之曰：道，強為之名曰：大」、第73章 「天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來。繟然而善謀。天網恢恢，疏而不失。」

他認為，「明天是不會講話的」，卻會回應，人類要以自然為師，順應道家的自然之道，才能友善地球。

溫室效應 霍金 游錫堃

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