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用同舟計畫回黨挨批 鍾小平籲相忍為黨：朱讓黨更溫暖
國民黨中常會今通過「同舟計畫專案 -中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，放寬黨紀處分規程。未來無黨籍立委傅崐萁、台北市議員鍾小平都可藉由申請同舟計畫方案，不經考紀會審議，直接回復黨籍。對於黨內反彈，鍾小平受訪表示，「我想相忍為黨」，讚朱立倫推動此計畫讓黨更溫暖。
鍾小平感謝朱立倫和中常會通過該專案，他說，回黨年限從4年變2年，他已退黨快3年，近期就會申請回國民黨。對於有些公職人員反彈，他說：「我想相忍為黨」，因為朱立倫推動這個回娘家計畫，就要讓外面的力量都回到國民黨這個溫暖的大家庭。
鍾小平強調，團結的國民黨都不一定能夠打得過民進黨，分裂的國民黨是一定打不過的，所以大家要團結。朱立倫推動這個同舟計畫，讓黨更溫暖、更強大、更團結。
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