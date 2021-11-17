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房產成立委補選焦點 林靜儀：沒能力影響名嘴

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市第二選區立委補選參選人林靜儀說她為選民心疼，因為遇到有的選民「偷偷揮手並比出不要說的動作」。圖／取自林靜儀提供錄影
台中市第二選區立委補選參選人林靜儀說她為選民心疼，因為遇到有的選民「偷偷揮手並比出不要說的動作」。圖／取自林靜儀提供錄影

台中市第二選區立委補選參選人的房產引人討論，除了國民黨顏寬恒被質疑平時住七期豪宅，選舉時才回沙鹿。民進黨林靜儀今也主動澄清，有人說她有6筆土地、建物，且都不在中二選區內，事實上那只是兩間大樓的房子，分別位在台中市南區和南投；只因為是土地、建物和公共空間持分而被講成6筆。另外，她已在烏日區租房子，裝潢完工後選舉工作人員會搬入居住。

林靜儀說，監察院資料上有登記，她的兩筆房子分別位於台中市南區樹子腳段及南投縣草屯鎮北投堡段，南區的房產登記取得時間為2008年9月，南投草屯的房產則是2016年6月。在南區的房子，是她在中山醫學大學附設醫院任職期間購置，平時也居住在此，南投草屯的房子則是買給父母住。

她說，如果真的要講距離，她想，南區與烏日的距離，一定比七期與沙鹿之間的距離來得短。

有記者問，房產話題由「媒體人」引起，萬一未深入求證，林靜儀是否擔心因此過度抨擊對方，造成民眾反感，會有反作用力？林靜儀說，自己沒有能力去跟任何一個名嘴說要講什麼話和不要講什麼話，不論政治或公眾人物，在這時代去做資訊整理或批判，每個人都有他的名譽和權力，我們就針對公開資料做討論。

至於在選區跑行程，感覺安全嗎？她說，還好，因為大家更關注會讓正常的事正常，但她卻為選民心疼，遇到有的選民「偷偷揮手並比出不要說的動作」。

對於「空降」說，林靜儀說，台中有很多她的病人或其家屬，甚至許多人的孩子是她接生，這樣子如果還不叫在地，或只是「房子在這裡，心不在這裡」，她不認為那樣叫在地。林靜儀今也強調，希望不要有賭盤影響這次的補選，民眾也勿聽什麼謠言。

林靜儀 南投 台中市

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