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監院：新冠肺炎相驗有漏洞 促請衛福部及雙北檢討改進

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察委員林國明、郭文東今天表示，我國自今年5月中起爆發本土新冠肺炎疫情以來，發生多起民眾於醫療機構外猝死案例，經檢察機關司法相驗後始確認死者已罹患新冠肺炎，導致大部分未具醫衛專業的檢警人員在執行司法相驗工作之際，被置於顯不合理的染疫高風險之下，更使司法相驗有成為防疫破口之虞，因此促請衛福部及雙北檢討改進。

監察院社會福利及衛生環境委員會、司法及獄政委員會聯席會議今天通過林國明及郭文東調查報告，指出全國各地檢署於今年5月1日至6月22日間經司法相驗後始確認死者為新冠肺炎確診者之案例總計24例，除其中5例之死亡方式為意外、自殺或不詳，為「非病死或可疑為非病死者」，屬司法相驗範疇外，其餘19例之死亡方式均為自然死亡，本應由衛生機關為行政相驗，衛生機關卻拒絕受理，迫使該類案件不得不轉為司法相驗，徒增檢警機關之困擾，亦造成司法資源之浪費。

查案監委指出，指揮中心於6月17日已邀集相關單位研商後決議，除疑為非病死外，應由所在地衛生所或所在地醫療機構檢驗屍體；但經調查，南投地檢署轄內，直至9月仍發生相驗爭議計6例，常見衛生機關以未具備病歷資料為由，拒絕行政相驗，衛福部應督促各地方政府衛生主管機關落實決議，不得有推諉情事。

查案監委表示，依中央疫情指揮中心，由於台北市及新北市為疫情高風險熱區，相驗時應一律進行PCR檢驗。但自6月18日到7月26日止，台北市政府衛生局派員到場進行行政相驗計219件，其中僅5件採檢送驗；而新北市部分，派員到場進行行政相驗計46件，其中27件仍未經採檢送驗，雙北於行政相驗時將上開決議置若罔聞，顯有明顯瑕疵及疏失，另衛福部怠於監督，均應檢討改進。

司法 衛生所

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