政治受難成中國烈士？ 吳斯懷要徹查

國民黨立委吳斯懷17日在立院指出，促轉會只想一昧移除蔣公銅像，但促轉會到明年5月就結束了，應釐清的是現在中國烈士紀念碑上，刻有領過二二八受難補償金的受難者名字，這些人到底是台灣的「政治受難者」？還是「中國烈士」？促轉會表示會回去了解。

促轉會應面對

立法院司法及法制委員會17日審查促轉會主管預算，對於促轉會推動清除威權象徵，國民黨立委吳斯懷指出，在中國烈士紀念碑上，刻有曾領過二二八受難補償金者名字，名字具體刻在那裡，這些人應該是「匪諜」，中國烈士怎會有二二八受難者，促轉會應要面對。

吳斯懷並表示，「歷史解釋權不是在執政黨手上，歷史解釋權是『公共財』，是大家共同討論出來的。」且促轉會不是行政組織單位 只是任務編組單位，只能向上級單位建請，不是決定拆就可以拆。他指出，促轉會若能提書面報告，具體說明相關業務未來如何交接，他就同意只凍結10萬元預算。

難以雲淡風輕

國民黨立委葉毓蘭借用司法界概念，希望轉型正義是「修復式正義」，並說「一切就雲淡風輕，應該要行到水窮處、坐看雲起時。」「銅像部分，人在做、天在看，就像蔡總統的『尊翁』是在水源保護區，但我們都覺得不要去驚擾先人。」她並說，很多人對「先總統蔣公」視為如君如父，請促轉會要多元處置，不要隨便移除。

民進黨立委許智傑不滿葉毓蘭說法，指出「蔡總統的父親是墓地，只有一個地方，蔣介石銅像則是遍布各地。」「我們不是當事人，受害者就是心裡很痛，希望透過轉型正義平反，不能去講雲淡風輕這樣的事。」

銅像集中一處

立委許智傑並指出，蔣介石有功、有過，他不反對銅像集中到一個地方去，讓國民黨「想拜的就去拜」。立委羅致政則認為，是否移除銅像或集中一處，促轉會明年5月總結報告，應該寫清楚，並做出具體報告建議。

對此，促轉會代主委葉虹靈現場回應，關於威權象徵處置的法制化，未來會有中央主管機關做管考，主管機關會設計一個標準，以達到去威權化和多元處置。有關銅像集中保管部分，目前正與桃園市府討論是否在慈湖設置集中處，經促轉會初步協商，桃園市政府願意多釋出100個放置空間，後續程序仍進行中。

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