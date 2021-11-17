【重磅快評】無能政府才會把預約集中檢疫所變魷魚遊戲

今年春節預料將湧入大量返台潮，但許多台商及旅外國人因訂不到房，讓團聚成了最遙遠的一趟路。指揮中心為此多次調整檢疫措施，同時還徵用了各地集中檢疫所，今（17日）天上午開放預約。沒想到，民眾在預約網頁開放，等待畫面竟出現韓劇「魷魚遊戲」經典圖案，當場傻眼，直呼「我只想回家」。不知道這「巧思」是誰想出來的，只有無能又冷血的政府，才會讓國人的返鄉路程變成不是你死就是我活的魷魚遊戲，居然還有臉拿來當玩笑開。

這次入境檢疫之所以鬧得翻天覆地，怪不了別人，全是因為指揮中心落後部署所致。由於去年春節有許多台商及國人因為疫情未能返台，但為了避免法令規定因為兩年未入境而被除籍，喪失公民權，都趕在今年春節返台。因此早就預料會有超過4萬名國人返台，不過，偏偏卡在指揮中心要求所有入境者必須住在防疫旅館隔離14天的規定，遠超出目前國內防疫旅館的數量。

所有國人從國外入境都一律要住滿防疫旅館14天的規定是否合理，早已備受質疑。如果指揮中心基於防疫從嚴的角度如此規定，當然就要提供足夠的量能，偏偏又非如此。尤其政府又規定，沒有訂到防疫旅館就不能上飛機，讓許多旅外民眾急著在網路四處發求助文，只為求得一房，再遠再貴都在所不惜。獨派大老蔡丁貴都砲轟這根本是另類的黑名單，讓人有家歸不得。

國人春節相關入境檢疫問題從九月就開始發酵，但指揮中心並沒有當回事。後來發現問題愈來愈大，才在11月1日宣布「10+4」方案，前10天住防疫旅館，後4天可返家居檢，希望空出更多的房間。

衛福部長陳時中天真以為這樣可以解決防疫旅館不足的問題，但業者跟民眾都不埋單，業者整個訂單要重來，民眾的機票與旅館也要重訂，搞得天下大亂。更遑論防疫計程車量能，也面臨不足，難怪不少人都寧願在防疫旅館住好住滿。

果不其然，10+4還是無法滿足需求，指揮中心於是又再宣布7+7方案，打滿兩劑疫苗的民眾，前7天住防疫旅館或集中檢疫所，後7天可居家隔離。短短兩周內，方案一變再變，民眾被耍得團團轉，就算幸運訂到旅館，還得付上ㄧ大筆的住宿費，萬一是ㄧ家人返台，更是沉重的負擔。

為了平息愈來愈大的民怨，指揮中心徵用各地集中檢疫所專供7+7方案民眾預約，今天開放第一天，雖然是冷門時段，但3小時528間房就已被訂滿，可見民眾的需求有多大。政府無能造成國人有家歸不得，沒想到，民眾今天ㄧ早等在電腦或手機，開放時間ㄧ到點入預約網頁，等待時間竟跳出魷魚遊戲的經典畫面，民眾忍不住說「是要我殺了別人才能搶到房」嗎？

「魷魚遊戲」講述456名在現實生活中走投無路的南韓民眾，為了爭奪高額獎金展開生死遊戲，描寫弱勢族群為生存而掙扎。今年五月本土疫情大爆發後，從疫苗接種到防疫旅館之亂，這些因為政府無能所ㄧ手製造「弱弱相殘」的亂象，不斷上演，確實與魷魚遊戲所傳達的精神有若干相通。問題是，政府預約平台網頁設計這種「黑色幽默」，根本就是在民眾傷口上撒鹽，很抱歉，我們真的笑不出來。