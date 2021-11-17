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葉毓蘭轉述同學幹譙AZ混打 陳時中反問：他幹譙什麼？

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
指揮中心今開放AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗，有民眾不滿太晚開放。本報資料照片
指揮中心今開放AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗，有民眾不滿太晚開放。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今開放AZ疫苗混打BNT或莫德納疫苗，但有民眾不滿混打政策，今於立法院社福及衛環委員會，立委葉毓蘭表示，她有高中同學表示，這真是混蛋定出來的混打政策，一切沒有原則，這樣的政府施政行事，一定要讓人幹譙幾句。衛福部長陳時中回應，請葉毓蘭委員轉告同學，他在幹譙什麼？

葉毓蘭在會議上轉述同學的話，「這真是混蛋定出來的混打政策，一切沒有原則，走到哪裡打到哪裡的看天式疫苗政策，這還是政策嗎？有沒有先宣布自己做的混打試驗，之前用試驗中來擋民眾混打，現在疫苗多了，又怕疫苗打不完會浪費，就突然說可以混打，真是一群混蛋東西。他們不把人當人看，只能自求多福，現在已經打了兩劑AZ疫苗，這樣的政府施政行事，一定要讓人幹譙幾句。」

陳時中說，請葉毓蘭委員轉告同學，他在幹譙什麼，是因為他打了兩劑的AZ疫苗而沒有混打到嗎？葉毓蘭說，事實上民眾一直有AZ疫苗混打這樣的要求。

陳時中指出，混打政策開放是依據相關混打試驗及整體供貨量，但高端疫苗是沒有進行效力增強的試驗，但專家認為學理上安全是可以被接受。

葉毓蘭說，高端疫苗混打沒有人體試驗卻如此倉促上路，不知道最後會有多少國人要申請藥害救濟。最後，葉毓蘭請陳時中回座結束這場質詢。

AZ疫苗 混打 葉毓蘭

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