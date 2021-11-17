中二選區立委補選 民進黨下令最後三周總動員挺林靜儀

台中第二選區立委補選將於明年1月9日登場，據轉述，民進黨今日中常會中，秘書長林錫耀表示，1218公投完後，補選前最後三周要全黨支援林靜儀，力拚打贏這場選戰。對於國民黨團質疑，行政院副院長沈榮津至漢翔公司宣傳政府公投立場，違反行政中立，林錫耀則表示，政務官本來就是要捍衛政府政策，政府就是此次公投案的主角。

民進黨今中常會中，也邀請台大政治系副教授陶儀芬以「宣布放寬美豬進口標準這一年美中台關係之變化」為題進行專案報告。

據轉述，陶儀芬指出，美國是重視原則的國家，雖然美豬占台灣貿易比例很低，但許多國會議員跟官員都強調，要談FTA跟CPTPP，一定要以對等公平為前提，「反美豬就是違反對等公平的原則，就沒有基礎跟台灣進行經貿談判」。

陶儀芬也表示，若通過反美豬公投，將嚴重傷害台美關係信任基礎，等於表明台灣人民不重視規則為基礎的國際秩序，「美國似乎沒有理由要以這個理由支持台灣」。