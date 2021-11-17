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蔡英文：開放美豬攸關台灣所展現的決心意志

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統表示，開放美豬攸關台灣所展現的決心意志。本報系資料照
蔡英文總統表示，開放美豬攸關台灣所展現的決心意志。本報系資料照

民進黨中常會今天邀請台大政治系副教授陶儀芬到會中就「宣布進口美豬這一年美中台關係之變化」進行專案報告。身兼民進黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，台灣在國際事務上很難得有機會成為國際間矚目對象，所以台灣的一舉一動，還有台灣所展現的決心跟意志，都會影響其他國家決定在台灣面對挑戰時，要採取什麼樣的態度，也因此台灣的團結和決心，都讓全世界關注台灣怎麼樣面對這一局。

陶儀芬指出，拜登政府的特色更加強調民主價值，以民主對抗威權來支撐美國協防台灣的作為，這也會讓更多民主陣營的國家支持美國對台的作法。另一個特點則是以「自由、開放、規則為基礎的國際秩序」的公共財角色，來與中國競爭對抗，努力建構國際秩序，而非以追求美國自身利益為主要目的。因此，這也是美國方面如此看重反美豬公投的原因。

陶儀芬指出，美國人無法理解台灣人可以信任FDA（美國食品藥品監督管理局）通過的美牛與疫苗，為什麼不能信任通過FDA食品安全標準的美豬？

陶儀芬表示，美國是一個重視原則的國家，雖然美豬佔台美貿易比例很低，但許多美國國會議員與官員都一再指出，談FTA（自由貿易協定）與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），一定要以對等公平為前提，「反美豬就是違反對等公平的原則」，那就沒有基礎與台灣進行經貿談判，這是許多國民黨人自己也承認的事實。

美國 美豬 民進黨

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