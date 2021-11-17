同舟計畫讓傅崐萁回黨？朱立倫：沒有個人與個案考量

為擴大找回黨員，國民黨中常會今通過同舟計畫專案「中國國民黨黨員回娘家特別辦法」，號召失聯、被註銷黨籍、回（恢）復黨員回到黨的大家庭，並鼓勵資深黨員邀請家人或親友入黨，共同支持黨的發展。

黨主席朱立倫在常會中特別指出，同舟計畫的目標在於擴大黨的團結、增加黨的基礎，沒有任何個人與個案考量，外界的許多傳言並非事實，事實就是希望能有更多黨員回到黨的大家庭中。

朱立倫強調，許多黨員因出國後聯絡問題遭註銷黨籍卻不知情，也有失聯很久的黨員希望能回來，此外，包括過去曾加入其他政黨，若願意回到國民黨的黨員，只要認同總理理念及本黨宗旨，都誠摯歡迎大家回來。

朱立倫表示，回來的黨員今後若有違紀，仍將依照黨紀處分；在時程上也不會影響到明年選舉，希望以這樣的決心，讓更多黨員同志回家，讓國民黨更團結、壯大。

組發會主委許宇甄在常會後表示，這項特別辦法主要是要針對所有黨員，包括失聯、被註銷黨籍、恢復或回復的黨員等，希望通通能找回來黨的大家庭，希望擴大黨的基礎與力量。

媒體關切立委傅崐萁是否因此能回到國民黨？許宇甄表示，特別辦法是通案規定，目的是要號召所有黨員回娘家，並未針對任何個案，所有黨員只要符合特別辦法的相關規定，都可以申請回復。